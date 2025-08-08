Головна Світ Політика
Європа включилася в дипломатичну гру перед переговорами з Путіним: головні заяви

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
колаж: glavcom.ua

Президент Зеленський неодноразово висловлював вдячність партнерам за підтримку України

Після візиту спеціального посланця США Стіва Віткоффа до Москви, європейські лідери посилили дипломатичні зусилля на шляху до закінчення війни в Україні. Як вже відомо, президент США Дональд Трамп планує зустрітись з диктатором Путіним.

На тлі майбутньої зустрічі президент України Володимир Зеленський провів серію розмов з лідерами Європи. «Главком» зібрав головні заяви політиків.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн:

«Я розмовляла з Володимиром Зеленським про події останніх днів. Ми обговорили наступні кроки на шляху до укладення мирної угоди шляхом переговорів та майбутнього членства України в Європейському Союзі, а також її відбудову. Позиція Європи чітка. Ми повністю підтримуємо Україну. Ми продовжуватимемо відігравати активну роль у гарантуванні справедливого та тривалого миру».

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

«Я розмовляв з президентом Зеленським про зустріч спецпосланцяСША Віткоффа з Путіним під час телефонної розмови. Ми обидва вдячні президенту США за його посередницькі зусилля та підтримуємо тісний контакт зі США та нашими європейськими партнерами».

Президент Фінляндії Александр Стубб:

«Я взяв участь у телефонній розмові, організованій Дональдом Трампом разом з Володимиром Зеленським та групою європейських лідерів. Ми обговорили зусилля щодо досягнення припинення вогню та припинення війни Росії в Україні. Вчора і сьогодні були днями активної телефонної дипломатії з європейськими союзниками. Ми працюємо разом. Справедливого та тривалого миру можна досягти лише за умови сильної України та активної участі США у тісній координації з Європою».

Президент Франції Еммануель Макрон

«Я мав довгу розмову з президентом Зеленським та з кількома європейськими лідерами після подій останніх годин. Я підтвердив Президенту України повну підтримку Францією встановлення режиму припинення вогню, щоб розпочати переговори щодо міцного та довгострокового рішення, яке б захищало законні права України та гарантувало її безпеку та безпеку всіх європейців».

Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. 

Зеленський повідомив, що мають спільний погляд на те, як треба рухатися до реального й чесного миру.

«Обмінялися деталями наших нещодавніх контактів з іншими лідерами. Для України важливо, щоб партнери були поінформовані про ситуацію. Ми всі хочемо визначеного та безпечного майбутнього для Європи», – написав президент.

Глава української держави зазначив, що Мелоні підтримує позицію, що європейські лідери мають бути залучені до дипломатичної роботи разом із США для встановлення миру.

«Ця війна триває на Європейському континенті, Україна рухається до членства в ЄС, Євросоюз братиме участь у відновленні нашої країни після закінчення війни. Тому голос Європи обовʼязково має бути врахований», – додав він.

Також Зеленський повідомив, що заслухав доповідь команди про зустріч безпекових радників. 

«Щойно наша команда мені доповіла, що безпекові радники провели доволі довгу розмову, дуже детальну. Вагомий склад учасників був на розмові. Це важливо. Дякую всім за роботу, за справжнє бажання зупинити вбивства й забезпечити тривалий мир», – написав президент.

Видання припустило, що на відеоконференції були присутні високопосадовці з України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великобританії.

Як відомо, 6 серпня президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову. Вони обговорили теми, які було озвучено в Москві.

Це сталося після того, як зустрілись спецпосланець Трампа Стів Віткофф та російський диктатор Володимир Путін.

Читайте також:

