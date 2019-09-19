В Україні править дуумвірат двох олігархів дніпровського клану - експерт



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Світлина з відкритих джерел

Гончар переконує, що розмови про ЄС і НАТО, це - ширма. Все можна буде зняти в певний час Х, коли правлячий дуумвірат відчує, що країна тотально під контролем.

В Україні відбулася зміна правлячої верхівки. Її не уособлює обраний президент Володимир Зеленський. Зараз завершується процес формування нової клептократії на чолі з правлячим дуумвіратом двох олігархів дніпровського клану. Такі думки висловив президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

На його думку, обраний президент є зіц-президентом або ерзац-президентом попри те, що він обраний переважною більшістю голосів виборців України. «Ми бачимо по відвертим фото, що саме віддзеркалюється така система влади. І правлячий дуумвірат, де один олігарх має, умовно скажемо, 51% голосів чи акцій, а інший 49%. Рішення, які приймаються внутрішньо-політичному плані, економічному плані, це ті рішення, які дозволять в кінцевому підсумку протягом цього швидкого періоду під гаслами, що «нам треба все швидко робити». Під цим гаслом ставиться стратегічна мета здобути Україну в цілому як подальший ресурс для розвитку саме цього дніпровського клану. Ключова директива, яка по суті отримана чинною владою від правлячого дуумвірату звучить так: «Треба ось це все швидко закінчувати, час заробляти гроші». Мається на увазі агресія Росії проти України, яка в інтерпретації новій чи російській виглядає як громадянський конфлікт, який потрібно вирішувати як належить для таких конфліктів», - каже Гончар.

Він зауважує, що відбувається курс на дистанціювання від заходу, від наших західних партнерів. «Ми зараз рельєфно цього ще не бачимо, бо деякі вислови мають двояке трактування. Це відбувається тому, що в одного з членів дніпровського дуумвірату є серйозні проблеми з американською юстицією. І такі проблеми виникнуть по всьому ланцюжку взаємовідносин «приватівських» бізнес-структур з іншими, які можуть бути втягнуті різного роду оборудки, що викликає питання в американських правоохоронців», - продовжує експерт.

Гончар переконує, що розмови про ЄС і НАТО, це - ширма. «Це все можна буде зняти в певний час Х, коли правлячий дуумвірат відчує, що країна тотально під контролем. У цьому контексті такі несистемні, хаотичні смикання по Донбасу без прив’язки з Кримом, бо це унікальна ситуація, коли відбулася зміна влади, повернути в порядок денний повністю питання окупованих територій, тобто не тільки окупованого Донбасу , а кримського півострова та Севастополя. І ми не бачимо, щоб кримський компонент був присутнім в порядку денному. Навпаки ми бачимо зараз процес підігравання заявам, які пролунали нещодавно з боку лідера німецьких лібералів, щоб винести кримське питання за дужки. Звісно, ми чуємо слова про Крим, але ми не бачимо конкретних питань в «Нормандському форматі». І в цьому контексті ще не втрачена можливість жорстко обговорювати питання Криму. Ми бачимо, що путінський режим висунув передумови для зустрічі в «Нормандському форматі», - пояснює Гончар.

Експерт наполягає, що відповідно й українська сторона повинна висувати свої передумови. «Перша – звільнення всіх бранців Кремля і заручників на Донбасі. Тому, якщо чинна влада не вважає себе ерзац-владою на чолі з президентом і не діє по вказівках олігархічного дуумвірату, вона повинна виставити свої контрпередумови. «Нормандська зустріч» не може бути заради зустрічі. Також варто переконати західних партнерів, зокрема Францію та Німеччину, змінити алгоритм взаємодії в рамках того ж «Нормандського формату», бо сьогодні співвідношення сил три до одного. Так чи інакше Україна виявиться тим гравцем, на якого будуть тиснути», - говорить Гончар.

Під час прес-конференції було також озвучено відкрите звернення громадськості до Президента України «Не допустимо капітуляції!».

Під листом підписалися більше ста громадян, зокрема Василенко Володимир, Надзвичайний і Повноважний Посол України, доктор юридичних наук, професор Національного університету “Києво-Могилянська академія”

Басараб Михайло, політолог, кандидат політичних наук, член президії Громадської комісії з розслідування та попередження порушень прав людини в Україні

Тарасюк Борис, Міністр Закордонних Справ (1998-2000, 2005-2006 рр.), Народний депутат України п’яти скликань

Володимир Огризко , Міністр Закордонних Справ (2007-2009 рр.), керівник Центру дослідження Росії

Брюховецький Вячеслав, почесний президент Національного університету «Києво-Могилянська академія», Герой України

Ганна Гопко, Народний депутат України (Верховна Рада VIII скликання), голова парламентського Комітету у закордонних справах

Данило Лубківський, дипломат, заступник Міністра закордонних справ України (2014 р.)

Макаров Юрій, журналіст та інші

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