Скорочення квот ЄС на сталь створює додаткові ризики для українського експорту – Politico

ЄС скоротив квоти на українську сталь: річні втрати експорту можуть сягнути 1,6 млн тонн – Politico

Нові захисні заходи Європейського Союзу щодо імпорту сталі можуть суттєво обмежити можливості українських виробників на європейському ринку та призвести до значних втрат. Причина – у тому, що квоти для України розрахували на основі низьких обсягів експорту у перші два роки повномасштабної війни, і вони не відповідають нинішньому рівню відновлення поставок, повідомляє Politico.

Нові захисні заходи набули чинності 1 липня – після того, як Європейська комісія застосувала термінову процедуру, яка дозволяє спочатку оприлюднити рішення, а вже потім отримати схвалення держав-членів. Голосування щодо розподілу квот мають відбутися протягом двох тижнів.

За даними видання, для окремих країн квоти були суттєво скорочені. Для України їх визначили на основі експорту у 2022–2023 роках, коли через воєнні дії, блокування логістики та втрату виробничих потужностей поставки металопродукції різко впали. У результаті встановлений обсяг є значно нижчим за фактичні обсяги експорту, до яких українські компанії змогли повернутися торік.

Окрім національних квот, ЄС створив також пул залишкових обсягів. Але українським виробникам доведеться конкурувати за них з компаніями з інших країн, що суттєво обмежує можливості отримати комерційно значущі обсяги поставок.

Таке рішення ЄС створює додаткові виклики для української промисловості, яка продовжує працювати в умовах повномасштабної війни та водночас орієнтується на європейський ринок, сказали у коментарі виданню в компанії «Метінвест».

За оцінкою GMK Center, які приводить Politico, Україна отримала одне з найбільших скорочень тарифних квот серед країн-постачальників. Потенційні щорічні втрати українського експорту сталі можуть становити від 1,3 млн до 1,6 млн тонн.

Раніше представники металургійної галузі закликали український уряд зробити перегляд квот одним із ключових напрямів переговорів із Європейською комісією вже найближчими місяцями. На їхню думку, Україна має наполягати на врахуванні воєнних обставин та статусу країни-кандидата на вступ до ЄС, щоб пом'якшити дію нових торговельних обмежень і зберегти доступ до свого ключового експортного ринку.