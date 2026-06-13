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Bloomberg: Європа готується до різкого скорочення внесків США до НАТО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Bloomberg: Європа готується до різкого скорочення внесків США до НАТО
США оголосили про скорочення свого внеску в модель сил НАТО
фото з відкритих джерел

Європейці розмірковують над тим, як континент міг би вести війну без підтримки США

Європейські країни готуються до радикального урізання військових ресурсів, які США планували виділити для порятунку континенту у разі війни чи кризи. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Протягом останніх кількох тижнів на зустрічах у політичній та військовій штаб-квартирах НАТО американська сторона представила плани щодо значного скорочення свого внеску до моделі сил альянсу, яка регламентує перекидання персоналу та обладнання з-за меж Європи в разі потреби. Очікується, що ці зміни відбудуться найближчим часом, а європейські союзники отримають спорядження, яке вони просто не зможуть замінити самостійно.

За даними високопоставленого західного військового чиновника, плани Пентагону передбачають скорочення стратегічних бомбардувальників на 30%, яких європейські держави взагалі не мають у своєму розпорядженні. Також фіксується скорочення розвідувальних та ударних безпілотників на рівні від 75% до 100%, а військово-морських судин – приблизно на 50%.

Крім того, чиновник підтвердив раніше опубліковану інформацію New York Times щодо скорочення американських винищувачів на третину. Міністерство оборони США поки не надало негайних коментарів з цього приводу, проте адміністрація Дональда Трампа вже неодноразово закликала європейські країни грати значнішу роль у забезпеченні власної безпеки.

Такі заяви разом із непередбачуваними планами Дональда Трампа щодо скорочення чисельності військ, які він публікував у соціальних мережах, серйозно сколихнули Європу останніми тижнями. За інформацією джерел, європейські лідери зараз детально розмірковують над тим, як континент спроможеться вести війну без американської підтримки. Зокрема, це питання стало центральним на п'ятничній зустрічі міністрів оборони країн E5, де посадовці зосередилися на пошуку рішень, як досягти визначених військових цілей за допомогою тієї техніки та озброєння, що залишаться в їхньому розпорядженні.

Країни E5 – це неформальний європейський безпековий та оборонний альянс, до якого входять: Велика Британія, Німеччина, Польща, Франція, Італія. Цей формат об'єднує найбільші європейські держави для координації військової допомоги, планування оборонної стратегії та реалізації спільних проєктів, таких як виробництво безпілотників.

Раніше німецьке видання Welt повідомило, що США передали союзникам по НАТО закритий перелік військових спроможностей, які планують скоротити в Європі. Документ передбачає зменшення кількості літаків-заправників KC-135, винищувачів F-16 та F-15E, морських патрульних літаків Boeing P-8A Poseidon, а також скорочення частини безпілотних і морських компонентів Альянсу. За даними видання, питання компенсації цих скорочень союзники планують обговорити під час саміту НАТО, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі.

Теги: Європа США НАТО

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