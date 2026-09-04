Volkswagen схвалив скорочення 50 тис. робочих місць

Одним із елементів трансформації компанії стане перегляд автомобільної лінійки

Наглядова рада Volkswagen одностайно схвалила масштабний план трансформації концерну, який передбачає додаткове скорочення близько 50 тис. робочих місць у всьому світі. Після 2030 року для чотирьох німецьких підприємств – в Емдені, Цвіккау, Ганновері та Неккарзульмі – поки не гарантована виробнича завантаженість. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg та Reuters.

Наглядова рада Volkswagen підтримала план, який концерн називає Future Plan ("майбутній план"). Він передбачає скорочення витрат, оптимізацію виробництва та зміну структури компанії. У Volkswagen пояснили необхідність таких заходів посиленням глобальної конкуренції, зміною попиту та технологічними змінами в автомобільній галузі.

План передбачає близько 50 тис. додаткових скорочень. Це приблизно 8% від кількості працівників Volkswagen у всьому світі станом на кінець минулого року. Водночас представники працівників наголошують, що 50 тис. – це плановий орієнтир, а не остаточно встановлена кількість звільнень. Ця цифра пов'язана з метою концерну досягти операційної маржі 9% у 2030 році. Конкретні строки та розподіл скорочень за країнами й підрозділами Volkswagen поки не визначив.

Представники працівників також домоглися збереження домовленості, за якою примусові звільнення у Volkswagen не проводитимуть до кінця 2030 року. Працівники погодилися з необхідністю подальшого скорочення витрат, водночас виступали проти негайного закриття підприємств та інших структурних змін.

Що буде із заводами Volkswagen

Окремі переговори стосуватимуться чотирьох німецьких підприємств – в Емдені, Цвіккау, Ганновері та Неккарзульмі. Volkswagen поки не має для них гарантованого виробничого завантаження після 2030 року.

Про негайне закриття цих заводів не йдеться. У межах домовленостей керівництво концерну та представники працівників погодилися не залишати підприємства без роботи, а їхнє подальше використання визначити під час наступних переговорів.

Volkswagen розглядає альтернативні варіанти використання виробничих майданчиків. Для європейських заводів концерн планує до червня 2027 року розробити нову виробничу структуру, яка має бути конкурентоспроможною та економічно стійкою.

Йдеться про проблему надлишкових виробничих потужностей. За даними Reuters, європейські підприємства Volkswagen мають понад 500 тис. одиниць надлишкових потужностей.

Volkswagen скоротить модельний ряд

Ще одним елементом трансформації стане перегляд автомобільної лінійки. За даними Bloomberg, до 2035 року концерн може скоротити кількість моделей приблизно наполовину.

Volkswagen також планує спростити структуру групи та зменшити складність управління. Концерн ставить перед собою мету продавати 9 млн автомобілів на рік і досягти операційної маржі 9% до 2030 року. У першій половині 2026 року цей показник становив 3,8%.

Реструктуризація відбувається на тлі слабшого попиту в Китаї, високих витрат, торговельних бар'єрів та посилення конкуренції з боку азійських автовиробників. Volkswagen намагається скоротити витрати й адаптувати виробничі потужності до обсягів попиту.

«З огляду на посилення глобальної конкуренції, зміну попиту та технологічні зміни в автомобільній галузі послідовне приведення чисельності працівників у відповідність до економічної реальності є необхідним», – заявили у Volkswagen.

Нова програма фактично подвоює масштаб скорочень, про які Volkswagen домовлявся раніше. Наприкінці 2024 року концерн погодив із представниками працівників скорочення близько 35 тис. робочих місць у Німеччині до 2030 року.

Нинішня домовленість стала компромісом між керівництвом Volkswagen та представниками працівників. Керівництво отримало підтримку для масштабної програми економії, а працівники – гарантію від примусових звільнень до кінця 2030 року та можливість брати участь у визначенні подальшої долі виробничих майданчиків.

Нагадаємо, у червні «Главком» писав про підготовку нової хвилі реструктуризації Volkswagen. Тоді повідомлялося про плани скоротити ще 50 тис. робочих місць та можливе закриття чотирьох заводів у Німеччині.