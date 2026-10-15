Юний українець підписав контракт із середняком чемпіонату Іспанії

Відомий клуб розраховує на таланта в майбутньому

Воротар Єгор Крапівін уклав договір із барселонським «Еспаньйолом». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Українець підписав угоду до літа 2031 року. До системи «папуг» голкіпер потрапив у 14 років. На батьківщині він виховувався в академії донецького «Шахтаря».

Крапівін у нинішньому сезоні дебютував на дорослому рівні. Він провів два поєдинки (три пропущених м'ячі) за «Еспаньйол» B у Сегунді Федерасьйон – четвертому за силою дивізіоні Іспанії. Наразі резервна команда «папуг» іде серед лідерів ліги, набравши 12 очок у п'яти турах.

За плечима Крапівіна також є виступи в юнацьких збірних України. Найчастіше його залучали до команди U-17, у складі якої він провів пять поєдинків. Також кіпер захищав кольори «синьо-жовтих» U-16 та U-18.

До слова, нещодавно молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.