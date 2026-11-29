Сьогодні, 29 листопада, львівські «Карпати» приймали житомирське «Полісся» в рамках 14-го туру української Прем'єр-ліги 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

«Карпати» в попередньому турі переграли луганську «Зорю» (1:0). Переможний м'яч забив нападник Костенко. Перед міжнародною паузою «леви» розтрощили «Кудрівку» (5:0). Той же Костенко оформив хет-трик, а його заспів підтримали хавбеки Чачуа та Антонюк.

Натомість «Полісся» минулого понеділка розписало нічию з черкаським ЛНЗ (1:1). Гол до свого активу записав півзахисник Велетень. Перед цим житомиряни розібралися з рівненським «Вересом» (2:0). Забитими м'ячами відзначилися оборонець Сарапій та нападник Гайдучик.

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Хід гри

У першому таймі забитих голів у грі не було. У «Полісся» Назаренко і Чоботенко мали нагоди відкрити рахунок, але не змогли цього зробити.

У другому таймі житомирський клуб на 61-й хвилині відкрив рахунок після виконання пенальті. Перед кутом воротарського майданчика Шепелєва збив Моха. Велетень із пенальті пробив у лівий нижній кут – 0:1.

На 88-й хвилині Мірошніченко подав із штрафного з лівого флангу, а Карабін у падінні пробив ногою. М'яч відлетів у стійку, потім відскочив у спину Волинцю, після чого залетів у ворота.

У додатковий час гравець «Карпат» Бабогло отримав червону картку, але на підсумковий результат це не вплинуло.

УПЛ. 14 тур

«Карпати» – «Полісся» 1:1 (0:0)

Гол: Волинець (88, автогол) – Велетень (61, з пенальті)

УПЛ. Турнірна таблиця

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Нагадаємо, донецький «Шахтар» поступився стамбульському «Фенербахче» (0:1) в рамках 5-го туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27.

На початку другої половини «Фенербахче» повів у рахунку – Різник відбив низовий удар Грінвуда, та на добиванні зіграв Мурікі.

«Шахтар» відразу побіг відповідати, але фінальний штурм «гірникам» не вдався.

Команда Турана зазнала третьої поразки поспіль з однаковим рахунком (0:1). «Шахтар» залишається поза зоною плейоф (чотири очки). «Фенербахче» же піднявся на 16-те місце в зведеній турнірній таблиці (вісім пунктів).