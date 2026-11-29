Нападник забив свій перший гол у поєдинку на 42-й хвилині, а на 54-й хвилині вдруге вразив ворота суперника

Український форвард «Утрехта» Артем Степанов відзначився двома забитими м’ячами у зустрічі 14-го туру чемпіонату Нідерландів проти «Ден Гааґа». Про це повідомляє «Главком».

Нападник забив свій перший гол у поєдинку на 42-й хвилині, а на 54-й хвилині вдруге вразив ворота суперника. Поточний рахунок у матчі – 4:2 на користь «Утрехта».

Ця гра є 12-ю для Степанова в поточному розіграші нідерландської першості. Загалом у нинішньому сезоні Ередивізі в активі українського футболіста вже вісім забитих голів.

У наступному турі «Утрехт» на виїзді зіграє з «Аяксом», а «Ден Гааг» прийме «Ексельсіор». Обидва поєдинки відбудуться 6 грудня.

Нагадаємо, Артем Степанов у сезоні 2026/27 виступає на правах оренди за нідерландський «Утрехт» (контракт належить німецькому «Баєру»). За матеріалами «Главкома», футболіст видав яскравий старт у чемпіонаті Нідерландів, але згодом зазнав травми перед матчами збірної України.

Зазначимо, що у вересні Артем отримав дебютний виклик до збірної України, але потім вибув із заявки національної команди на матчі Ліги націй через пошкодження лівого гомілкостопу.