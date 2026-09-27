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Руки не тиснули. Збірна Ірландії розбила Ізраїль у матчі Ліги націй

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Руки не тиснули. Збірна Ірландії розбила Ізраїль у матчі Ліги націй
Другий матч команд відбудеться 4 жовтня
фото: The Touchline

Гості здобули впевнену перемогу

27 вересня відбувся матч другого туру групового етапу Ліги націй між збірними Ізраїлю та Ірландії. Про це повідомляє «Главком».

Приймало гру угорське місто Дебрецен.

У першому турі Ірландія програла Косово (0:1), а Ізраїль поступився Австрії (1:3).

Перед початком матчу ірландці розглядали можливість бойкоту гри, проте все ж вийшли на поле. Приймати часть у грі відмовився голкіпер Гевін Базуну. 

Перед початком матчу гравці не тиснули руки, а ірландці вийшли на поле з чорними пов'язками на руках в пам'ять про загиблих у Газі.

Вся питання по переможцю були закриті за перші 25 хвилин: гості забили тричі за цей проміжок часу та забрали три очки.

Турнірна таблиці групи B3 після другого туру

Руки не тиснули. Збірна Ірландії розбила Ізраїль у матчі Ліги націй фото 1
фото: SofaScore

Ліга націй. Група В3. Другий тур

Ізраїль – Ірландія – 0:3

  • Голи: Перротт, 13, Іда, 16, Мойлан, 25

До слова, тренер збірної України Андреа Мальдера дав пресконференцію перед матчем з Грізєю, який відбудеться 28 вересня о 19:00 за Києвом.

 

Теги: Ліга націй НОВИНИ ФУТБОЛУ

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