Руки не тиснули. Збірна Ірландії розбила Ізраїль у матчі Ліги націй
Гості здобули впевнену перемогу
27 вересня відбувся матч другого туру групового етапу Ліги націй між збірними Ізраїлю та Ірландії. Про це повідомляє «Главком».
Приймало гру угорське місто Дебрецен.
У першому турі Ірландія програла Косово (0:1), а Ізраїль поступився Австрії (1:3).
Перед початком матчу ірландці розглядали можливість бойкоту гри, проте все ж вийшли на поле. Приймати часть у грі відмовився голкіпер Гевін Базуну.
Перед початком матчу гравці не тиснули руки, а ірландці вийшли на поле з чорними пов'язками на руках в пам'ять про загиблих у Газі.
Вся питання по переможцю були закриті за перші 25 хвилин: гості забили тричі за цей проміжок часу та забрали три очки.
Турнірна таблиці групи B3 після другого туру
Ліга націй. Група В3. Другий тур
Ізраїль – Ірландія – 0:3
- Голи: Перротт, 13, Іда, 16, Мойлан, 25
До слова, тренер збірної України Андреа Мальдера дав пресконференцію перед матчем з Грізєю, який відбудеться 28 вересня о 19:00 за Києвом.
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