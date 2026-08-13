Стала відома позиція Інфантіно щодо розширення Чемпіонату світу до 64 команд

Інфантіно було обрано очільником ФІФА на позачерговому конгресі у лютому 2016 року

Наступний Чемпіонат світу пройде у 2030 році

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно підтримує ідею Південноамериканської конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ) щодо розширення Чемпіонату світу до 64 команд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Зазначається, що підтримуючи ідею розширення Чемпіонату світу, президент ФІФА сподівається запропонувати більшій кількості країн путівки на світову першість, щоб заручитися підтримкою ширшої коаліції країн. Наголошується, що це може допомогти зібрати голоси, необхідні для переобрання Інфантіно.

Інфантіно було обрано очільником ФІФА на позачерговому конгресі у лютому 2016 року. Наступні вибори президента ФІФА відбудуться у березні 2027 року.

З 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці проходила світова першість з футболу, в якій вперше взяли участь 48 збірних. Наступний Чемпіонат світу пройде у 2030 році. Його приймуть Іспанія, Португалія та Марокко. По одному матчу групового етапу відбудуться в Аргентині, Уругваї та Парагваї.

Варто зазначити, що УЄФА збирається розслідувати діяльність Інфантіно через скандал із коханкою.

Нагадаємо, УЄФА може підготувати судовий позов проти ФІФА через дії очільника організації Джанні Інфантіно.

Як повідомлялося, ФІФА відмовилася від реалізації проєкту FIFA Forward Enterprise, який передбачав можливість залучення приватних інвесторів до фінансування та комерціалізації активів організації, зокрема Чемпіонату світу. УЄФА схвалила відмову від плану, але висунув додаткові умови перегляду роботи ФІФА. Основною з них стала відставка Інфантіно, або ж в організації ініціюють голосування про вотум недовіри.

У травні Інфантіно заявив, що планує переобиратися на посаду президента ФІФА у 2027 році. Після змін планів ФІФА Уельс став першою країною, що офіційно відкликав попередню підтримку чинному президенту організації.

В УЄФА додали, що вимагають «негайних заходів для ідентифікації, пошуку та збереження всіх документів» про інвестиційний план. Це включає «електронну пошту, миттєві повідомлення (WhatsApp, Signal, Teams, Slack та інші), смс-повідомлення, письмову кореспонденцію та нотатки зустрічей», що стосувалися «будь-якого працівника ФІФА».

До слова, усі 55 членів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалили рішення бойкотувати турніри Міжнародної федерації футболу (ФІФА) після наміру її голови Джанні Інфантіно продати частку прав на Чемпіонат світу приватним інвесторам.