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«Арсенал» підготував новий контракт для лідера команди – джерело

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Арсенал» підготував новий контракт для лідера команди – джерело
Деклан Райс зможе надовго залишитися на «Емірейтс»
фото: EFE

Чемпіон Англії прагне зберегти важливого виконавця

Лондонський «Арсенал» розпочав перемовини з півзахисником Декланом Райсом щодо пролонгації договору. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Ніколо Скіру.

«Каноніри» запропонували хавбеку контракт до літа 2031 року. Англієць став центральною фігурою у тактичних побудовах Мікеля Артети. Він входить у довгострокові плани столичного гранда.

Чинний контракт Райса з «Арсеналом» розрахований до літа 2028 року. Також у контракті залишається пункт щодо продовження співпраці ще на сезон. До лав «канонірів» півзахисник перебрався влітку 2023-го.

Райс у нинішньому сезоні провів чотири поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав один асист. У складі лондонців хавбек завоював титул англійської Прем'єр-ліги та два Суперкубки Англії.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Деклан Райс АПЛ ФК Арсенал (Лондон)

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