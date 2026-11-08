«Шахтар» – «Динамо»: де дивитися Класичне протистояння Прем'єр-ліги

Центральний матч туру відбудеться в неділю

Сьогодні, 8 листопада, донецький «Шахтар» на стадіоні «Арена Львів» зустрінеться з київським «Динамо» в рамках 12-го туру української Прем'єр-ліги 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися матч «Шахтар» – «Динамо»

Наживо поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 18:00 за київським часом.

Перед поєдинком на каналі працюватиме передматчева студія. Прямий ефір UPL.TV розпочнеться о 17:10.

Передматчевий стан команд

У попередньому турі «Шахтар» переграв київську «Оболонь» (2:0). Дубль до свого активу записав вінгер Аліссон. Перед цим підопічні Арди Турана розписали нічию з луганською «Зорею» (0:0). Посеред тижня «гірники» програли матч Ліги чемпіонів лісабонському «Спортінгу» (0:1).

«Динамо» же здолало криворізький «Кривбас» (2:0) у минулому турі УПЛ. Голами відзначилися форвард Пономаренко та вінгер Ярмоленко, який реалізував одинадцятиметровий. Згодом останній отримав червону картку й пропустить Класичне. Раніше «біло-сині» перемогли «Кудрівку» (3:1). Забиті м'ячі оформили хавбеки Михайленко та Піхальонок. Третій – автогол оборонця Векляка.

До слова, вінгер «Динамо» Ярмоленко став рекордсменом Прем'єр-ліги за голами. Він перевершив досягнення ексфорварда «біло-синіх» Шацьких. Капітан столичного гранда забив 125 м'ячів.

Нагадаємо, раніше «Шахтар» упевнено здолав «Динамо» в 1/8 фіналу Кубка України. Голи оформили нападник Мендоза, хавбек Ізакі та вінгер Аліссон. Столичний гранд грав у меншості з першого тайму.