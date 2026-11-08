«Шахтар» втримав нічию з «Динамо» в Прем'єр-лізі

Столичний гранд не дотиснув чемпіона України

Донецький «Шахтар» у меншості втримав нічию з київським «Динамо» (0:0) в 12-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

У попередньому турі «Шахтар» переграв київську «Оболонь» (2:0). Дубль до свого активу записав вінгер Аліссон. Перед цим підопічні Арди Турана розписали нічию з луганською «Зорею» (0:0). Посеред тижня «гірники» програли матч Ліги чемпіонів лісабонському «Спортінгу» (0:1).

«Динамо» же здолало криворізький «Кривбас» (2:0) у минулому турі УПЛ. Голами відзначилися форвард Пономаренко та вінгер Ярмоленко, який реалізував одинадцятиметровий. Згодом останній отримав червону картку й пропустить Класичне. Раніше «біло-сині» перемогли «Кудрівку» (3:1). Забиті м'ячі оформили хавбеки Михайленко та Піхальонок. Третій – автогол оборонця Векляка.

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Перебіг подій

«Шахтар» був активнішим на старті. Нагоду забити змарнував Мендоза, який пробив над воротами з кількох метрів. «Біло-сині» відповіли в середині першого тайму низовим ударом Сича.

Нова небезпека від команд виникла перед перервою. «Динамівець» Волошин не зміг переграти Різника у виході віч-на-віч. А «гірник» Аліссон спершу програв ближню дуель Бущану, а в другому епізоді поцілив у стійку киян.

На початку другої 45-хилини «Шахтар» опинився в меншості. Це Тобіас кулаком відмахнувся від Дубінчака під час кутового та отримав пряму червону. Щоправда, після перегляду арбітром відеоповтору.

Удесятьох «гірники» зосередилися на обороні. «Динамо» ж довелося покладатися на удари з дистанції. Утім, Бражко та Дубінчак не переграли воротаря, а Ба відправив м'яч повз ворота. А в одній з останніх атак Тіаре після кутового головою пробив над рамкою – 0:0 у підсумку.

Українська Прем'єр-ліга. 12-й тур

«Шахтар» – «Динамо» – 0:0

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До слова, вінгер «Динамо» Ярмоленко став рекордсменом Прем'єр-ліги за голами. Він перевершив досягнення ексфорварда «біло-синіх» Шацьких. Капітан столичного гранда забив 125 м'ячів.

Нагадаємо, раніше «Шахтар» упевнено здолав «Динамо» в 1/8 фіналу Кубка України. Голи оформили нападник Мендоза, хавбек Ізакі та вінгер Аліссон. Столичний гранд грав у меншості з першого тайму.