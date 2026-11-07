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Чи зіграє Росія на Чемпіонаті світу? Коментар Міжнародної федерації хокею

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Чи зіграє Росія на Чемпіонаті світу? Коментар Міжнародної федерації хокею
IIHF, як і раніше, не згодна з рішенням CAS щодо участі Росії в турнірах під її егідою
фото: IIHF

Спортивний арбітражний суд  зобов'язав Міжнародну федерацію  хокею допустити російські команди до змагань

Міжнародна федерація хокею (IIHF) не ухвалила рішення щодо допуску російських збірних до участі в турнірах під своєю егідою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву IIHF.

«Варто зазначити, що хоча IIHF, як і раніше, не згодна з рішенням CAS щодо участі Росії в турнірах IIHF, ми робимо необхідні кроки, передбачені постановою CAS. В даний час ми аналізуємо, які умови повинні бути дотримані, щоб убезпечити наші чемпіонати, захистити фінансову стабільність організації та забезпечити довгострокове майбутнє міжнародного хокею.

IIHF зобов'язана діяти в рамках існуючих правових норм, виконуючи при цьому своє завдання щодо збереження міжнародних змагань та захисту виду спорту в цілому.

У зв'язку з цим IIHF вивчає всі доступні варіанти, включаючи проведення дискусій з усіма залученими національними хокейними асоціаціями, у тому числі з Федерацією хокею Росії, щоб знайти конструктивний шлях розвитку, який відповідає інтересам світового хокею», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду допустити російські команди до змагань.

CAS відхилив п'ять резолюцій керівної організації світового хокею. Тепер федерація зобов'язана забезпечити участь російських команд у сезоні 2026/27. Раніше збірна Росії не потрапила до списку учасників Чемпіонату світу 2027.

Після цього рішення збірні Чехії, Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії, Австрії та Латвії заявили, що відмовляються грати з Росією на світовій першості.

Теги: хокей росія

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