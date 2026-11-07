Чи зіграє Росія на Чемпіонаті світу? Коментар Міжнародної федерації хокею
Спортивний арбітражний суд зобов'язав Міжнародну федерацію хокею допустити російські команди до змагань
Міжнародна федерація хокею (IIHF) не ухвалила рішення щодо допуску російських збірних до участі в турнірах під своєю егідою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву IIHF.
«Варто зазначити, що хоча IIHF, як і раніше, не згодна з рішенням CAS щодо участі Росії в турнірах IIHF, ми робимо необхідні кроки, передбачені постановою CAS. В даний час ми аналізуємо, які умови повинні бути дотримані, щоб убезпечити наші чемпіонати, захистити фінансову стабільність організації та забезпечити довгострокове майбутнє міжнародного хокею.
IIHF зобов'язана діяти в рамках існуючих правових норм, виконуючи при цьому своє завдання щодо збереження міжнародних змагань та захисту виду спорту в цілому.
У зв'язку з цим IIHF вивчає всі доступні варіанти, включаючи проведення дискусій з усіма залученими національними хокейними асоціаціями, у тому числі з Федерацією хокею Росії, щоб знайти конструктивний шлях розвитку, який відповідає інтересам світового хокею», – йдеться у заяві.
Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд (CAS) у швейцарській Лозанні зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду допустити російські команди до змагань.
CAS відхилив п'ять резолюцій керівної організації світового хокею. Тепер федерація зобов'язана забезпечити участь російських команд у сезоні 2026/27. Раніше збірна Росії не потрапила до списку учасників Чемпіонату світу 2027.
Після цього рішення збірні Чехії, Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії, Австрії та Латвії заявили, що відмовляються грати з Росією на світовій першості.
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