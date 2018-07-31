Екс-тренер київського «Арсеналу» очолить команду з Білорусі



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Сергій Литовченко

Після 17-ти турів чемпіонату Білорусі «Дніпро» займає останнє місце в таблиці

39-річний український фахівець Сергій Литовченко очолить білоруський «Дніпро» з Могильова.

З 2015 по 2018 роки Литовченко очолював «Арсенал-Київ».

У минулому сезоні команда під його керівництвом вийшла в Українську Прем'єр-лігу.

Нагадаємо, що Литовченко був звільнений з «Арсеналу-Києва» в міжсезоння, а команду очолив Фабріціо Раванеллі.

У свою чергу під керівництвом італійського тренера київський клуб зазнав вже двух поразок.

У першому турі команда з рахунком 0:2 програла «Львову», а у другому турі була розгромлена «Шахтарем» - 0:3.

Зазначимо, що після 17-ти турів чемпіонату Білорусі «Дніпро» займає останнє місце в таблиці.

Джерело: by.tribuna.com