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    Екс-тренер київського «Арсеналу» очолить команду з Білорусі

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    Сергій Литовченко - Екс-тренер київського «Арсеналу» очолить команду з Білорусі
    Сергій Литовченко

    Після 17-ти турів чемпіонату Білорусі «Дніпро» займає останнє місце в таблиці

    39-річний український фахівець Сергій Литовченко очолить білоруський «Дніпро» з Могильова.

    З 2015 по 2018 роки Литовченко очолював «Арсенал-Київ».

    У минулому сезоні команда під його керівництвом вийшла в Українську Прем'єр-лігу.

    Нагадаємо, що Литовченко був звільнений з «Арсеналу-Києва» в міжсезоння, а команду очолив Фабріціо Раванеллі.

    У свою чергу під керівництвом італійського тренера київський клуб зазнав вже двух поразок.

    У першому турі команда з рахунком 0:2 програла «Львову», а у другому турі була розгромлена «Шахтарем» - 0:3.

    Зазначимо, що після 17-ти турів чемпіонату Білорусі «Дніпро» займає останнє місце в таблиці.

    Джерело: by.tribuna.com

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