Мораєс офіційно отримав виклик до збірної України



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Фото shakhtar.com

Шевченко дуже оперативно відреагував на натуралізацію бразильця

Після підтвердження інформації щодо отримання нападником донецького «Шахтаря» Жуніором Мораєсом громадянства України головний тренер національної команди Андрій Шевченко ухвалив рішення запросити гравця до лав синьо-жовтих, інформує офіційний сайт ФФУ.

Футболіст, який мешкає в нашій державі вже сім років і пов’язує своє майбутнє з Україною, прибуде до розташування команди сьогодні вранці.

Із колективом Жуніор познайомиться на теоретичному занятті, що відбудеться до обіду. Увечері ж новачок головної команди країни візьме участь у першому для себе тренуванні у складі збірної.

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