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    Мораєс офіційно отримав виклик до збірної України

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    Мораєс офіційно отримав виклик до збірної України
    Фото shakhtar.com

    Шевченко дуже оперативно відреагував на натуралізацію бразильця

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    Після підтвердження інформації щодо отримання нападником донецького «Шахтаря» Жуніором Мораєсом громадянства України головний тренер національної команди Андрій Шевченко ухвалив рішення запросити гравця до лав синьо-жовтих, інформує офіційний сайт ФФУ.

    Футболіст, який мешкає в нашій державі вже сім років і пов’язує своє майбутнє з Україною, прибуде до розташування команди сьогодні вранці.

    Із колективом Жуніор познайомиться на теоретичному занятті, що відбудеться до обіду. Увечері ж новачок головної команди країни візьме участь у першому для себе тренуванні у складі збірної.

     Читайте також: Шевченко хоче здивувати своїм рішенням про запрошення Мораєша
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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко ФК «Шахтар» Жуніор Мораєш
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