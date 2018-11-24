«Реал» може у січні купити Кавані



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Едінсон Кавані Фото взяте з сайту ftbl.ru

Уругвайський нападник незабаром покине «ПСЖ»

Едінсон Кавані у січні, швидше за все, змінить клуб.



Як повідомляє Goal.com, головним претендентом на нападника «ПСЖ» є «Реал».

Відзначається, що мадридський клуб готовий викласти за 31-річного уругвайця 60 млн євро.



Однією з причин, по якій Кавані покине «ПСЖ» називають конфлікт з Неймаром.



У цьому сезоні уругваєць забив 9 голів і зробив 3 передачі в 12 матчах.

Джерело: Sport.ua