«Реал» може у січні купити Кавані
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Едінсон Кавані
Фото взяте з сайту ftbl.ru
Уругвайський нападник незабаром покине «ПСЖ»
Едінсон Кавані у січні, швидше за все, змінить клуб.
Як повідомляє Goal.com, головним претендентом на нападника «ПСЖ» є «Реал».
Відзначається, що мадридський клуб готовий викласти за 31-річного уругвайця 60 млн євро.
Однією з причин, по якій Кавані покине «ПСЖ» називають конфлікт з Неймаром.
У цьому сезоні уругваєць забив 9 голів і зробив 3 передачі в 12 матчах.
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Джерело: Sport.ua