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    «Реал» може у січні купити Кавані

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    Едінсон Кавані - «Реал» може у січні купити Кавані
    Едінсон Кавані
    Фото взяте з сайту ftbl.ru

    Уругвайський нападник незабаром покине «ПСЖ»

    Едінсон Кавані у січні, швидше за все, змінить клуб.
     
    Як повідомляє Goal.com, головним претендентом на нападника «ПСЖ» є «Реал».

    Відзначається, що мадридський клуб готовий викласти за 31-річного уругвайця 60 млн євро.
     
    Однією з причин, по якій Кавані покине «ПСЖ» називають конфлікт з Неймаром.
     
    У цьому сезоні уругваєць забив 9 голів і зробив 3 передачі в 12 матчах.

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    Джерело: Sport.ua

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