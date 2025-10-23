Головна Спорт Новини
День швидких голів або підсумки Ліги чемпіонів за 22 жовтня

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Андрій Лунін не з'явився у стартовому складі «вершкових»
Джерело: Соціальні мережі «Реала Мадрида»

Вчорашні зустрічі стали справжнім випробуванням для фаворитів
 

Завершилися дев'ять матчів Ліги чемпіонів, які підвели риску під третім туром етапу ліги найпрестижнішого клубного турніру Європи з футболу. Про це повідомляє «Главком»

У головному матчі раунду «Реал Мадрид» вдома приймав «Ювентус», який підходив до цієї зустрічі не в найкращій формі (в італійському чемпіонаті, Серії А, команда Ігора Тудора востаннє перемагала 13 вересня проти «Інтера», а в чотирьох останніх іграх зуміла взяти лише чотири очки). Іспанці контролювали гру, і це відобразилося у другій половині, коли Джуд Беллінгем усе ж забив перший і єдиний гол зустрічі – мінімальна перемога 1:0 для 15-разових переможців Ліги чемпіонів. 

Одразу три команди продемонстрували потужний виступ з різницею забитих/пропущених у "+4". Однак найбільше варто відзначити «Челсі» проти «Аяксу», який у першому ж таймі забив одразу чотири голи, і завершив матч з найбільшою кількістю забитих голів сьогодні (5:1). Іншими ж двома розгромами стала перемога «Ліверпуля» над «Айнтрахтом» у виїздному матчі, яка теж стала найкращою у бомбардирському плані за сьогодні, (1:5) та домашня вікторія «Баварії Мюнхен» над «Брюгге» (4:0). 

На противагу результативним матчам відбулися і дві «сухі» нічиї: «Славія Прага» і «Монако» набрали другий для себе пункт у таблицю після поєдинків з рахунком 0:0 з «Аталантою» та «Тоттенгемом» відповідно. 

Були вчора і автори кількох голів: Горка Гурусета двічі забив за «Атлетік» (3:1), піднявши свою команду до зони виходу до плейоф. Дублем відзначився і Віктор Осімхен, який привів до перемоги «Галатасарай» (3:1). Іншою цікавою рисою вчорашнього дня стало те, що одразу три голи були забиті протягом перших п'яти хвилин гри (від Леандру Андраде, згаданого раніше Віктора Осімхена, а також дебютанта в основному складі «Баварії» Леннарта Карла), і ще один – протягом перших п'яти хвилин після початку другого тайму (швидкою реакцією відзначився Тайрік Джордж). 

Ліга чемпіонів. Етап ліги. Третій тур (22 жовтня)

«Атлетік» – «Карабах» 3:1 (1:1)

  • Голи: Гурусета, 40, 88, Наварро, 70 – Андраде, 1

«Галатасарай» – «Буде/Глімт» 3:1 (2:0)

  • Голи: Осімхен, 3, 33, Акгюн, 60 – Гелмерсен, 75

«Айнтрахт Франкфурт» - «Ліверпуль» 1:5 (1:3)

  • Голи: Крістенсен, 26 – Екітіке, 35, Ван Дейк, 39, Конате, 44, Гакпо, 66, Собослай, 70

«Аталанта» – «Славія Прага» 0:0 (0:0)

«Баварія Мюнхен» – «Брюгге» 4:0 (4:0)

  • Голи: Карл, 5, Кейн, 14, Діас, 34, Джексон, 79

«Монако» – «Тоттенгем» 0:0 (0:0)

«Реал Мадрид» – «Ювентус» 1:0 (0:0)

  • Голи: Беллінгем, 57

«Спортінг» – «Марсель» 2:1 (0:1)

  • Голи: Катаму, 69, Сантос, 86 – Пайшан, 14

«Челсі» – «Аякс» 5:1 (4:1)

  • Голи: Гіу, 18, Кайседо, 27, Фернандес, 45, Естеван, 45+6, Джордж, 48 – Вегхорст, 33

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

