День швидких голів або підсумки Ліги чемпіонів за 22 жовтня
Вчорашні зустрічі стали справжнім випробуванням для фаворитів
Завершилися дев'ять матчів Ліги чемпіонів, які підвели риску під третім туром етапу ліги найпрестижнішого клубного турніру Європи з футболу. Про це повідомляє «Главком».
У головному матчі раунду «Реал Мадрид» вдома приймав «Ювентус», який підходив до цієї зустрічі не в найкращій формі (в італійському чемпіонаті, Серії А, команда Ігора Тудора востаннє перемагала 13 вересня проти «Інтера», а в чотирьох останніх іграх зуміла взяти лише чотири очки). Іспанці контролювали гру, і це відобразилося у другій половині, коли Джуд Беллінгем усе ж забив перший і єдиний гол зустрічі – мінімальна перемога 1:0 для 15-разових переможців Ліги чемпіонів.
Одразу три команди продемонстрували потужний виступ з різницею забитих/пропущених у "+4". Однак найбільше варто відзначити «Челсі» проти «Аяксу», який у першому ж таймі забив одразу чотири голи, і завершив матч з найбільшою кількістю забитих голів сьогодні (5:1). Іншими ж двома розгромами стала перемога «Ліверпуля» над «Айнтрахтом» у виїздному матчі, яка теж стала найкращою у бомбардирському плані за сьогодні, (1:5) та домашня вікторія «Баварії Мюнхен» над «Брюгге» (4:0).
На противагу результативним матчам відбулися і дві «сухі» нічиї: «Славія Прага» і «Монако» набрали другий для себе пункт у таблицю після поєдинків з рахунком 0:0 з «Аталантою» та «Тоттенгемом» відповідно.
Були вчора і автори кількох голів: Горка Гурусета двічі забив за «Атлетік» (3:1), піднявши свою команду до зони виходу до плейоф. Дублем відзначився і Віктор Осімхен, який привів до перемоги «Галатасарай» (3:1). Іншою цікавою рисою вчорашнього дня стало те, що одразу три голи були забиті протягом перших п'яти хвилин гри (від Леандру Андраде, згаданого раніше Віктора Осімхена, а також дебютанта в основному складі «Баварії» Леннарта Карла), і ще один – протягом перших п'яти хвилин після початку другого тайму (швидкою реакцією відзначився Тайрік Джордж).
Ліга чемпіонів. Етап ліги. Третій тур (22 жовтня)
«Атлетік» – «Карабах» 3:1 (1:1)
- Голи: Гурусета, 40, 88, Наварро, 70 – Андраде, 1
«Галатасарай» – «Буде/Глімт» 3:1 (2:0)
- Голи: Осімхен, 3, 33, Акгюн, 60 – Гелмерсен, 75
«Айнтрахт Франкфурт» - «Ліверпуль» 1:5 (1:3)
- Голи: Крістенсен, 26 – Екітіке, 35, Ван Дейк, 39, Конате, 44, Гакпо, 66, Собослай, 70
«Аталанта» – «Славія Прага» 0:0 (0:0)
«Баварія Мюнхен» – «Брюгге» 4:0 (4:0)
- Голи: Карл, 5, Кейн, 14, Діас, 34, Джексон, 79
«Монако» – «Тоттенгем» 0:0 (0:0)
«Реал Мадрид» – «Ювентус» 1:0 (0:0)
- Голи: Беллінгем, 57
«Спортінг» – «Марсель» 2:1 (0:1)
- Голи: Катаму, 69, Сантос, 86 – Пайшан, 14
«Челсі» – «Аякс» 5:1 (4:1)
- Голи: Гіу, 18, Кайседо, 27, Фернандес, 45, Естеван, 45+6, Джордж, 48 – Вегхорст, 33
Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.
Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Ісландія – Україна 3:5 (1:3)
Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89
У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).
Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).
Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.
До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».
