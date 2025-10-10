Головна Спорт Новини
Трилер у Рейк'явіку. Україна та Ісландія на двох забили вісім м'ячів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Україна здобула важливу перемогу

Україна п'ять разів вразила ворота ісландців

Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу. Про це інформує «Главком».

Рахунок у поєдинку на початку гри відкрив Руслан Маліновський. Ісландці забили у відповідь ще в першому таймі. Однак, наприкінці першої половини гри українці відповіли двома голами – відзначилися Гуцуляк та Маліновський.

У другому таймі ісландці змогли зрівняти рахунок – 3:3. Та все ж наприкінці гри Калюжний та Очеретько чудовими дальніми ударами принесли Україні перемогу – 3:5.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

Завдяки перемозі Україна вийшла на друге місце групи D.

Турнірна таблиця групи D

  1. Франція – 9 очок (3 матчі), 7:1 (різниця м'ячів)
  2. Україна – 4 очки (3), 6:6
  3. Ісландія – 3 очки (3), 9:7
  4. Азербайджан – 1 очко (3), 1:9

Наступну гру Україна проведе в понеділок, 13 жовтня, проти Азербайджану. Номінально домашня для нашої країни гра пройде в польському Кракові (початок – о 21:45 за київським часом).

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

