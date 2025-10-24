Головна Спорт Новини
Легендарний гравець «Динамо» потрапив до в'язниці у Польщі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Яремчук брав участь у чемпіонатах світу 1986 та 1990 років

Рідні Яремчука не можуть зв’язатися з Іваном

Ексфутболіст київського «Динамо» 63-річний Іван Яремчук перебуває у польській в’язниці, рідні не мають з ним зв’язку вже понад 10 днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Чемпіон.

«Ваня вилетів з Бельгії до Польщі 10 жовтня, напередодні матчу збірних України та Азербайджану. Поїхав у футбольних справах – зазвичай перед матчами національних збірних організовують гру ветеранів, в якій брат традиційно бере участь. Але в аеропорту Кракова Івана цілком неочікувано заарештувала поліція.

Він мені зателефонував, швидко розповів, що його затримують поліціянти. Але я був в той момент на мовних курсах, не міг говорити. Коли вийшов і перенабрав, з братом вже не було зв’язку. Я зв'язався з хлопцями, які організовують ветеранські матчі, вони почали зі свого боку з'ясовувати ситуацію. Їм підтвердили в аеропорту, що Івана заарештувала поліція. Його справу передали в прокуратуру, в 3-й відділ. Справа буде розглядатися в суді Кракова», – розповів брат Івана Михайло Яремчук, який мешкав разом з ним у Бельгії.

Протягом всього цього часу рідні Яремчука не можуть зв’язатися з Іваном.

«Вже пройшло понад 10 діб. Я телефоную кожен день, зв’язку немає. Паралельно набирає сестра – вона зараз біля мене, слухає нашу розмову. Ми не знаємо, за що Ваню арештували. Наші знайомі, які мешкають в Польщі, телефонували в поліцію і їм сказали, що нібито справа стосується перебування Івана в Чехії.

Перед тим як переїхати до Бельгії, брат дійсно 18 місяців прожив в Празі. Але що йому конкретно інкримінується, ми не знаємо, адже до цього Ваня без проблем їздив по Європі, брав участь в матчах ветеранів. Хочемо допомогти Івану, зараз шукаємо адвоката, який зможе взяти на себе справу брата», – заявив Михайло.

Яремчук – триразовий чемпіон СРСР (1985, 1986, 1990 роки), переможець Кубка Володарів Кубків (1986 рік).

Брав участь у чемпіонатах світу 1986 та 1990 років.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

