Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українські арбітри працюватимуть на матчі юнацького чемпіонату світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Українські арбітри працюватимуть на матчі юнацького чемпіонату світу з футболу
Українці судитимуть гру Канада – Уганда

Головним рефері гри Канада – Уганда виступить Олексій Деревінський

На поєдинку юнацького чемпіонату світу 2025 року (U‑17) Канада – Уганда (група К), який відбудеться 5 листопада у катарській Досі, працюватиме бригада арбітрів з України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Головним рефері гри Канада – Уганда виступить Олексій Деревінський. На лініях йому допомагатимуть Віктор Матяш та Олексій Миронов. Гра розпочнеться о 17:45 за київським часом.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На 54-й хвилині Невертон потужним ударом з-за меж штрафного майданчика подвоїв перевагу – 2:0
«Шахтар» та «Динамо» зіграли між собою другий матч за тиждень: результат поєдинку
2 листопада, 19:55
За збірну Англії Скоулз провів 66 матчів, забивши 14 голів
Легенда «Манчестер Юнайтед» залишив роботу на телебаченні, щоб допомагати сину з аутизмом
31 жовтня, 11:34
Гравець змінив чотири чемпіонати за останні п'ять років
Роман Яремчук став автором дубля у матчі Кубка Греції
29 жовтня, 23:54
Дмитро Решетнік ставав найкращим бомбардиром одного з турнірів Асоціації дитячих футбольних клубів
Син відомого українського телеведучого тріумфував на футбольному турнірі
28 жовтня, 23:03
Умови поєдинку з польським клубом були непростими
«Шахтар» поступився у другому турі Ліги конференцій
23 жовтня, 21:53
У 27 матчах сезону Мессі забив 26 голів
Мессі підкорилося унікальне досягнення в американській МЛС
12 жовтня, 18:47
Бразилець Клаудіньо має російське громадянство
Генпрокуратура РФ зайнялася перевіркою слів ексфутболіста «Зеніту» про війну в Україні
9 жовтня, 16:08
Кагерманов: Взагалі не міг уявити, що зіткнуся з русофобією саме в Дубаї
Футболіст з РФ заявив, що зіткнуся з русофобією в Дубаї
9 жовтня, 13:13
Португалець заробив понад 550 млн. доларів у період з 2002 по 2023 рік
Роналду став першим в історії футболістом-мільярдером
8 жовтня, 12:09

Новини

Михайлюк набрав дев'ять очок у матчі НБА
Михайлюк набрав дев'ять очок у матчі НБА
Українські арбітри працюватимуть на матчі юнацького чемпіонату світу з футболу
Українські арбітри працюватимуть на матчі юнацького чемпіонату світу з футболу
Ребров оголосив склад збірної України на вирішальні матчі проти Франції та Ісландії
Ребров оголосив склад збірної України на вирішальні матчі проти Франції та Ісландії
Футболіст Національної ліги став жертвою жорстокої атаки
Футболіст Національної ліги став жертвою жорстокої атаки
Набрав хід: Маліновський забив уперше за півтора роки за «Дженоа»
Набрав хід: Маліновський забив уперше за півтора роки за «Дженоа»
Паверліфтер з ДЦП Полович встановив новий світовий рекорд
Паверліфтер з ДЦП Полович встановив новий світовий рекорд

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua