Великі проблеми: понад 500 футбольних арбітрів з Туреччини пов'язані зі ставками

У турецькій лізі часто відбуваються скандали, пов'язані з суддями

Розслідування від Турецької асоціації футболу дало неочікувані результати

Турецький футбол охопив масштабний скандал, пов'язаний зі ставками, викритий президентом Турецької федерації Ібрагімом Хаджиосманглу. Про це повідомляє «Главком».

Він оголосив, що сотні арбітрів мають рахунки для ставок, а значна частина з них активно робить ставки, включно з рефері, які обслуговують матчі на найвищому рівні. Внутрішнє розслідування серед 571 арбітра виявило, що 371 з них має рахунки для ставок, а 152 регулярно роблять ставки. Серед них 10 осіб здійснили понад 10 тисяч ставок, причому один арбітр поставив понад 18 тисяч разів, а 42 арбітри ставили на понад тисячу футбольних матчів. Хаджиосманглу уточнив, що 22 із 371 підозрюваних працюють на національному рівні, хоча більшість ставок стосувалася іноземних ліг.

Глава федерації запевнив у негайній реакції та пообіцяв необхідні санкції вже найближчого понеділка, заявивши: «Ми рішуче налаштовані позбавити футбол будь-яких проявів корупції. Ми не будемо робити винятків». Попри це, наразі немає детальної інформації, зокрема імен арбітрів та того, чи ставив хтось із них на матчі, які сам судив.

Це викликало резонанс у найбільших турецьких клубів: «Галатасарай» , «Фенербахче» та «Бешикташ» рішуче вимагають повної прозорості, закликаючи федерацію оприлюднити імена причетних осіб та список підозрілих матчів. «Трабзонспор» назвав ці викриття «скандалом, який викриває одну з найтемніших сторінок в історії турецького футболу» . Варто зазначити, що через регулярні звинувачення турецьких арбітрів в упередженості, федерація навесні 2024 року була змушена доручати відеоарбітраж (VAR) окремих матчів Суперліги, а також обслуговування деяких дербі, іноземним рефері.

