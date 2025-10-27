Головна Спорт Новини
Великі проблеми: понад 500 футбольних арбітрів з Туреччини пов'язані зі ставками

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
У турецькій лізі часто відбуваються скандали, пов'язані з суддями
Джерело: Reuters

Розслідування від Турецької асоціації футболу дало неочікувані результати

Турецький футбол охопив масштабний скандал, пов'язаний зі ставками, викритий президентом Турецької федерації Ібрагімом Хаджиосманглу. Про це повідомляє «Главком»

Він оголосив, що сотні арбітрів мають рахунки для ставок, а значна частина з них активно робить ставки, включно з рефері, які обслуговують матчі на найвищому рівні. Внутрішнє розслідування серед 571 арбітра виявило, що 371 з них має рахунки для ставок, а 152 регулярно роблять ставки. Серед них 10 осіб здійснили понад 10 тисяч ставок, причому один арбітр поставив понад 18 тисяч разів, а 42 арбітри ставили на понад тисячу футбольних матчів. Хаджиосманглу уточнив, що 22 із 371 підозрюваних працюють на національному рівні, хоча більшість ставок стосувалася іноземних ліг.

Глава федерації запевнив у негайній реакції та пообіцяв необхідні санкції вже найближчого понеділка, заявивши: «Ми рішуче налаштовані позбавити футбол будь-яких проявів корупції. Ми не будемо робити винятків». Попри це, наразі немає детальної інформації, зокрема імен арбітрів та того, чи ставив хтось із них на матчі, які сам судив.

Це викликало резонанс у найбільших турецьких клубів: «Галатасарай» , «Фенербахче» та «Бешикташ» рішуче вимагають повної прозорості, закликаючи федерацію оприлюднити імена причетних осіб та список підозрілих матчів. «Трабзонспор» назвав ці викриття «скандалом, який викриває одну з найтемніших сторінок в історії турецького футболу» . Варто зазначити, що через регулярні звинувачення турецьких арбітрів в упередженості, федерація навесні 2024 року була змушена доручати відеоарбітраж (VAR) окремих матчів Суперліги, а також обслуговування деяких дербі, іноземним рефері.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

