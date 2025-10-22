Українець Арановський працюватиме на матчі Ліги конференцій
Наш співвітчизник виконуватиме обов'язки суддівського спостерігача
Український арбітр Євген Арановський працюватиме на матчі Ліги конференцій. Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.
Арановський буде присутнім на матчі основного раунду Ліги конференцій «Дріта» (Косово) – «Омонія» (Кіпр), який відбудеться 23 жовтня в Приштині.
Наш співвітчизник виконуватиме обов'язки суддівського спостерігача за роботою ірландсько-шотландської бригади арбітрів на чолі з ірландцем Робом Гарві.
Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Ісландія – Україна 3:5 (1:3)
Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89
У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).
Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).
Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.
До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».
