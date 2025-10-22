Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українець Арановський працюватиме на матчі Ліги конференцій

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Українець Арановський працюватиме на матчі Ліги конференцій
Арановський працюватиме на матчі «Дріта» (Косово) – «Омонія» (Кіпр)
фото: metalist1925.com

Наш співвітчизник виконуватиме обов'язки суддівського спостерігача

Український арбітр Євген Арановський працюватиме на матчі Ліги конференцій. Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

Арановський буде присутнім на матчі основного раунду Ліги конференцій «Дріта» (Косово) – «Омонія» (Кіпр), який відбудеться 23 жовтня в Приштині.

Наш співвітчизник виконуватиме обов'язки суддівського спостерігача за роботою ірландсько-шотландської бригади арбітрів на чолі з ірландцем Робом Гарві.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга конференцій

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ямаль отримав пропозицію від компанії, що торгує оригінальними спортивними сувенірами онлайн
Стало відомо, чому зірка «Барселони» перестав ставити автографи на футболках
17 жовтня, 15:37
Карло Анчлелотті в рік заробляє 9,5 млн. євро
Журналісти назвали найбільш високооплачуваних футбольних тренерів збірних
10 жовтня, 14:18
«Ворскла» (Україна) – «Фортуна» (Данія) – 1:1 (1:1)
«Ворскла» стартувала з нічиєї у жіночому Кубку Європи
9 жовтня, 11:26
В Instagram у дівчини запитують: Ангеліно, чи це законно бути такою ідеальною?
Дружина Забарного вразила мережу ефектною сукнею з глибоким розрізом
8 жовтня, 18:05
Суперником України в 1/8 фіналу стане збірна Іспанії
Визначився суперник України в 1/8 фіналу чемпіонату світу (U-20) з футболу
6 жовтня, 09:21
Митрофанов: Ми вважаємо, що наше відсторонення незаконне
Росія хоче отримати спеціальне запрошення на чемпіонат світу з футболу у США
3 жовтня, 16:37
«Шахтар» з перемогою над «Абердіном» стартував у Лізі конференцій 2025/26
«Шахтар» з перемогою над «Абердіном» стартував у Лізі конференцій 2025/26
3 жовтня, 00:18
У 2006 році Роналдінью став переможцем Ліги чемпіонів
Володар «Золотого м'яча» став амбасадором російського букмекера
25 вересня, 20:12
Екітіке був вилучений після свого гола, отримавши другу жовту за зняту під час святкування футболку
Святкування гола завершилося вилученням. Як гравець «Ліверпуля» підвів команду
24 вересня, 00:16

Новини

Російська лижниця розплакалася після недопуску на Олімпіаду (відео)
Російська лижниця розплакалася після недопуску на Олімпіаду (відео)
«Київські Леви» здобули бронзу міжнародного турніру з баскетболу на кріслах колісних
«Київські Леви» здобули бронзу міжнародного турніру з баскетболу на кріслах колісних
«Динамо» перемогло «Броммапойкарну» у Юнацькій лізі УЄФА
«Динамо» перемогло «Броммапойкарну» у Юнацькій лізі УЄФА
Українець Арановський працюватиме на матчі Ліги конференцій
Українець Арановський працюватиме на матчі Ліги конференцій
Новицький набрав 16 очок у Латвійсько-естонській лізі
Новицький набрав 16 очок у Латвійсько-естонській лізі
Дворазова срібна призерка Олімпіади народила доньку
Дворазова срібна призерка Олімпіади народила доньку

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua