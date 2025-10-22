Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Кремль прокоментував недопуск російських лижників до Олімпіади

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Кремль прокоментував недопуск російських лижників до Олімпіади
Рада FIS проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань

Пєсков зазначив, що Росії необхідно продовжувати працювати з FIS

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розчарований рішенням Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) щодо недопуску російських лижників до турнірів. Про це повідомляє «Главком».

«Ставитися з розчаруванням. Як ви знаєте, рішення ухвалює окрема федерація за рекомендацією МОК. І ми, звичайно, розчаровані у зв'язку з тим, що ця окремо взята федерація прийняла таке рішення», – сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, як можна ставитися до рішення FIS.

Він також зазначив, що Росії необхідно продовжувати працювати з FIS щодо відстоювання інтересів російських спортсменів.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Теги: Дмитро Пєсков росія Олімпіада спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європейський Союз змінює позицію щодо зброї для України
ЄС змінює позицію щодо зброї. Чого чекати Україні?
Вчора, 12:03
США не стануть і ворогами України, адже критична маса виборців нинішньої адміністрації підтримує Україну
Війна переходить у нову фазу: який сценарій чекає Україну
20 жовтня, 18:58
Буданов підкреслив, що нині діючі санкції є секторальними та обмеженими
«Просто санкціями війну не зупинити»: Буданов назвав метод закінчення війни
18 жовтня, 14:13
Росіяни вдарили по енергетиці на Сумщині у ніч на 14 жовтня
Atlantic Council пояснив, як атаки РФ по енергетичних об’єктах України впливають на Європу
15 жовтня, 00:49
За словами Макрона, Франція з партнерами вивчає можливості для відновлення і забезпечення важливих послуг в Україні
«Якщо відмовитеся від переговорів – доведеться заплатити» – Макрон попередив Кремль
12 жовтня, 21:48
Росія боїться передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk з боку США, стверджує Зеленський
Зеленський назвав страх Росії, який може змусити її до миру
12 жовтня, 17:58
Три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії
Російські винищувачі над Естонією: країни НАТО сперечаються, чи була це провокація
27 вересня, 14:24
Пожежа у Запоріжжі
Росія вдарила по Запоріжжю: виникла пожежа, є пошкодження
24 вересня, 01:56
28 вересня у Молдові пройдуть позачергові парламентські вибори
Чи готові Україна та ЄС до виборів у Молдові?
22 вересня, 16:01

Новини

Новицький набрав 16 очок у Латвійсько-естонській лізі
Новицький набрав 16 очок у Латвійсько-естонській лізі
Дворазова срібна призерка Олімпіади народила доньку
Дворазова срібна призерка Олімпіади народила доньку
Кремль прокоментував недопуск російських лижників до Олімпіади
Кремль прокоментував недопуск російських лижників до Олімпіади
На російську велогонщицю впала стеля у готелі на чемпіонаті світу в Чилі
На російську велогонщицю впала стеля у готелі на чемпіонаті світу в Чилі
Українки судитимуть матчі відбору Євро-2026 (WU-17)
Українки судитимуть матчі відбору Євро-2026 (WU-17)
Україна здобула ще одну путівку на чемпіонат світу з карате
Україна здобула ще одну путівку на чемпіонат світу з карате

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua