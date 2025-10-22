Пєсков зазначив, що Росії необхідно продовжувати працювати з FIS

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розчарований рішенням Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) щодо недопуску російських лижників до турнірів. Про це повідомляє «Главком».

«Ставитися з розчаруванням. Як ви знаєте, рішення ухвалює окрема федерація за рекомендацією МОК. І ми, звичайно, розчаровані у зв'язку з тим, що ця окремо взята федерація прийняла таке рішення», – сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, як можна ставитися до рішення FIS.

Він також зазначив, що Росії необхідно продовжувати працювати з FIS щодо відстоювання інтересів російських спортсменів.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.