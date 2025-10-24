Головна Спорт Новини
«Показали своє обличчя». Депутатка Думи прокоментувала недопуск російських лижників до Олімпіади

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
«Показали своє обличчя». Депутатка Думи прокоментувала недопуск російських лижників до Олімпіади
Родніна: Скандинавські країни три роки без наших лижників добре жили

Російських спортсменів відсторонено від участі у змаганнях під егідою FIS з 2022 року

Радянська фігуристка, триразова олімпійська чемпіонка (1972, 1976, 1980 роки) та одіозна депутатка Держдуми РФ Ірина Родніна прокоментувала рішення ради Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) не допускати росіян до участі у відборі на Олімпійські ігри. Про це інформує «Главком».

«Це не зовсім FIS не пустив на Олімпіаду. Вони ж розсилали листи зі зверненням до федерацій щодо допуску російських лижників. Тут, у першу чергу, треба говорити про скандинавські країни, які показали своє справжнє обличчя. Вони три роки без наших лижників добре жили. Навіщо їм у рік Олімпіади псувати собі обстановку», – заявила Родніна.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

