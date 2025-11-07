Учасниця Кубків світу Пилипчук отримала дворічний допінговий бан

Тетяна втратила шанси виступити на головному старті чотириріччя

Національний антидопінговий центр прийняв рішення про дворічне відсторонення від змагань української стрибунки з трампліна Тетяни Пилипчук через позитивний результат допінг-тесту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАДЦУ.

Причиною для дискваліфікації стала наявність у пробі спортсменки забороненої речовини – фуросеміду. Це – сильний діуретик, який використовується для швидкого зниження ваги та може приховувати вживання інших заборонених препаратів. Термін дискваліфікації 21-річної українки розпочався 17 вересня 2025 року і триватиме до 16 вересня 2027 року. Це відсторонення має значні наслідки для кар'єри Пилипчук: вона гарантовано пропустить увесь майбутній лижний сезон і, що найважливіше, втрачає шанси поборотися за ліцензію на виступ на Зимових Олімпійських іграх 2026 року.

Раніше Пилипчук була активною учасницею збірної, виступала на чемпіонаті світу-2025, де не змогла подолати кваліфікацію в особистих стартах, а також була частиною команди, що дебютувала в командному міксті на етапах Кубка світу у 2024 році. До того ж, спортсменка є володаркою двічі входила до сорока найкращих на етапах Кубка світу (39-те та 40-ве місця у 2022 та 2023 роках відповідно), а її найкращим досягненням на дорослому рівні було 15-те місце на Континентальному кубку у 2021 році.

На цей момент у збірної України є попередні дві ліцензії у чоловічих стрибках завдяки результатам Євгена Марусяка та Віталія Калініченка. Серед жінок найближчою до потрапляння є Жанна Глухова.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.