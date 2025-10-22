Головна Спорт Новини
Російська лижниця розплакалася після недопуску на Олімпіаду (відео)

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Російська лижниця розплакалася після недопуску на Олімпіаду (відео)
Лижниця Дар'я Непряєва не змогла стримати емоцій

У 2022 році Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим

Чемпіонка Росії з лижних перегонів Дар'я Непряєва не змогла стримати емоцій і розплакалася після новини про недопуск російських лижників на міжнародну арену та зимові Олімпійські ігри 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Відповідне відео росіянка опублікувала у своєму акаунті в Tiktok.

«Не цього року. Жодної Олімпіади у 2026, друзі», – написала вона.

У 2022 році Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

