Швейцарська триатлоністка виправдала потрапляння допінгу інтимною близькістю

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Швейцарська триатлоністка виправдала потрапляння допінгу інтимною близькістю
Спортсменка очікувала на вердикт 9 місяців
Джерело: T100 Triathlon

Останніми роками ця причина стає все більш уживаною 

Швейцарська триатлоністка Імоджен Сіммондс змогла уникнути дискваліфікації за порушення антидопінгових правил, оскільки Міжнародне агентство тестування (ITA) визнало, що заборонена речовина потрапила в її організм через сексуальний контакт. Про це повідомляє «Главком»

Протягом дев'яти довгих місяців спортсменка, відома своїми виступами на змаганнях ультрадовгих дистанцій Ironman та T100, жила у невизначеності, борючись за захист свого імені та репутації. У грудні 2024 року, під час планового контролю у позазмагальний період, який проводило ITA, її зразок показав позитивний результат на речовину лігандрол – заборонений препарат для лікування атрофії. Через це триатлоністка отримала тимчасове відсторонення до кінця розслідування. 

«5 лютого 2025 року мені повідомили про наявність лігандролу в зразку сечі, що, за рішенням ITA, було спричинено сексуальним контактом. У той момент світ, який я будувала навколо себе протягом усієї своєї професійної кар'єри, розвалився», – заявила Імоджен. 

Сіммондс та її юридична команда довели, що сліди препарату потрапили до її організму внаслідок випадкового контакту через інтимну близькість, а не навмисного вживання. За даними ITA, надані докази, включно з негативними зразками волосся спортсменки та позитивним зразком її партнера, підтвердили її заяву, вказавши на відсутність провини чи недбалості. Це означає, що Сіммондс не отримує жодного відсторонення, а оскільки тест був позазмагальним, жодні результати змагань не будуть дискваліфіковані.

«Цей вердикт означає все, і доведення моєї невинності було тим, що тримало мене на плаву», – підсумувала триатлоністка. Сіммондс заявила, що тепер «нарешті може знову дихати», і хоча її майбутні цілі у спорті ще не визначені, цей досвід лише підтвердив, як сильно вона любить триатлон.

Імоджен стала не першою професійною спортсменкою, яка стикнулася з подібною ситуацією. Зокрема, українська тенісистка Даяна Ястремська змогла оскаржити своє відсторонення через інтимну близькість зі своїм колишнім хлопцем. Точно таку ж ситуацію мала і одна з найкращих каноїсток в історії Лоранс Венсан-Лапуант. Також варто згадати випадок французької фехтувальниці Ізаори Тібю, яка змогла уникнути відсторонення через доведення потрапляння речовини в організм через сексуальний контакт зі своїм чоловіком, відомим у минулому рапіристом Рейсом Імбоденом. 

Нагадаємо, що Росія зі скандалом увійшла до керівництва фондом ЮНЕСКО з боротьби з допінгом у спорті. Росіяни вплинули на залежні від них країни і зуміли обійти Естонію в голосуванні. 
 

Теги: допінг триатлон Ironman спорт

