«Путін – мій президент». Російська лижниця відреагувала на недопуск до Олімпіади

Степанова: Моя країна йде вірним курсом

Російська лижниця Лижниця Степанова прокоментувала недопуск росіян до міжнародних змагань. Про це повідомляє «Главком».

«Вони думають, що карають нас, а насправді карають себе. Рейтинги, доходи та, головне, майбутнє лижного спорту постраждає, не виграє ніхто.

FIS вкотре показав, що потребує радикальної реформи, і впевнена, що президент Еліаш цим займається. Бажаю йому успіху. Ми ще побачимось на оновленому Кубку світу.

А взагалі все дуже просто: Путін – мій президент, і моя країна йде вірним курсом. І якщо це причина, через яку якісь каламутні персонажі без імені не допускають мене до міжнародних змагань, то це та ціна, яку я готова заплатити», – сказала олімпійська чемпіонка Пекіна-2022 Вероніка Степанова.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.