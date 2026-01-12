«Верес» скасував спаринг з чемпіоном Туркменістану через його матчі з командами з Росії

Гра між «Вересом» та «Аркадагом» мала відбутися у Туреччині

Рівненський «Верес» скасував товариську гру проти чемпіона Туркменістану «Аркадага» через його закриті товариські зустрічі з російськими командами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресреліз українського клубу.

Гра між «Вересом» та «Аркадагом» мала відбутися у Туреччині.

«На жаль, інформацію про спаринги з росіянами не було висвітлено на джерелах, таких як FlashScore і т.д.», – йдеться у заяві.

З відкритих джерел відомо, що в лютому 2024 року «Аркадаг» в ОАЕ зіграв із російськими «Парі ПН» (2:1) та «Зенітом» (1:1).

«Аркадаг» був заснований колишнім президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим у 2023 році.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3