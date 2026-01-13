Головна Спорт Новини
Чергова результативна дія. Маліновський став автором асисту в матчі Серії А

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Чергова результативна дія. Маліновський став автором асисту в матчі Серії А
Віддана передача на Лоренцо Коломбо стала ювілейною для Маліновського
фото: офіційний сайт ФК «Дженоа»

Футболіст продовжує бути однією з ключових фігур свого клубу

Півзахисник «Дженоа» Руслан Маліновський став новим лідером серед українських футболістів за кількістю результативних передач у Серії А. Про це повідомляє «Главком»

У поєдинку 20-го туру Серії А проти «Кальярі» він вдруге поспіль віддав гольовий пас на нападника Лоренцо Коломбо, який відкрив рахунок у зустрічі. Ця передача стала для 32-річного хавбека тридцятою в межах італійської першості, що дозволило йому обійти попереднього рекордсмена для України. Ним був Андрій Шевченко, котрий за часів виступів у «Мілані» зупинився на позначці у 29 асистів. Для досягнення цього показника Маліновському знадобилося 170 матчів, у той час як Шевченко провів у найвищому дивізіоні Італії 226 поєдинків. Левову частку своїх асистів українець оформив у складі «Аталанти», а ще шість додав уже як гравець генуезького клубу.

У поточному сезоні статистика українця налічує два голи та три асисти у 19 матчах у всіх турнірах. Матч проти «Кальярі» завершився для «Дженоа» впевненою перемогою з рахунком 3:0, що дозволило команді покращити турнірне становище. Попри стабільну гру та новий статус рекордсмена, ситуація з майбутнім Малиновського в клубі залишається незмінною. За інформацією інсайдерів, півзахисник готується до зміни команди після закінчення контракту влітку 2026 року.

Нагадаємо, що у цьому році Маліновський вже встиг віддати результативну передачу в матчі проти другої команди Серії А. У поєдинку, що відбувся сьогодні, восьмого січня, 32-річний хавбек вийшов у стартовому складі «грифонів» і став одним із головних героїв першого тайму. На 28-й хвилині зустрічі футболіст виконав блискучу результативну передачу: обігравши опонента на фланзі, він спрямував точний простріл у штрафний майданчик на Лоренцо Коломбо, який в один дотик відправив м'яч у нижній кут воріт «россонері». Цей асист дозволив генуезцям сенсаційно вийти вперед на стадіоні «Сан-Сіро» з рахунком 1:0.

