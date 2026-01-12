Головна Спорт Новини
Легенда лижних перегонів вдруге стала матір'ю

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Легенда лижних перегонів вдруге стала матір'ю
Востаннє спортсменка виступала в квітні минулого року, коли виступила на 37-кілометровій дистанції в Норвегії
фото: Antti Yrjnen/Lehtikuva via REUTERS/File Photo

На рахунку норвезької лижниці шість олімпійських медалей

Чотириразова олімпійська чемпіонка та одна з найвеличніших лижниць в історії Тереза Йохауг вдруге стала матір’ю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі спортсменки.  

Радісною новиною 37-річна норвезька зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram. У легендарної спортсменки та її чоловіка, колишнього веслувальника Нільса Якоба Гоффа, народився син, якого назвали на честь батька – Нільс. Це вже друга дитина в родині: у березні 2023 року в пари народилася донька Крістін.

Цікаво, що народження малюка збіглося з важливою професійною відзнакою. Того ж дня Йохауг була удостоєна почесної нагороди Hederspris на норвезькому спортивному гала-вечорі Idrettsgallaen.

«Такі дні трапляються нечасто... статус новоспеченої мами та почесна нагорода спортивного гала-вечора в один день. Величезне спасибі всім, хто був поруч і допомагав мені. Я пам'ятатиму цей день назавжди», – написала Йохауг у соцмережах.

Наприкінці травня 2025 року Йохауг офіційно оголосила про остаточне завершення кар'єри, відмовившись від підготовки до Олімпійських ігор-2026. За роки виступів норвежка здобула 14 золотих медалей чемпіонатів світу, тричі вигравала Великий кришталевий глобус та здобула неймовірні 89 перемог на етапах Кубка світу.

Нагадаємо, що минулого місяця вагітна олімпійська чемпіонка була у торговому центрі під час стрілянини. Спортсменка перебувала у торговому центрі «Storo Storsenter» в Осло, коли 19-річний чоловік відкрив там стрілянину. Йохауг приїхала до клініки, розташованої в торговому центрі, щоб отримати нові устілки для взуття, коли почалася небезпека. Про цей інцидент вона розповіла у новому випуску свого подкасту «Johaug og Gukild», який вийшов у четвер.

Вона визнала, що епізод був вкрай травматичним: «Я припаркувала машину та зайшла. Раптом почався повний хаос із поліцейськими машинами. Люди були дуже, дуже напружені». 

Теги: лижний спорт вагітність

