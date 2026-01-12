Одноклубник Забарного з Росії поскаржився поліції на колишню дружину

Сафонов зобов'язаний щомісяця виплачувати ексдружині кошти у вигляді 25% від своїх доходів на утримання їх дочки

Адвокат Сафонова вважає, що колишня дружина воротаря Анастасія зловживає правом

Російський воротар французького футбольного клубу «Парі Сен-Жермен» та одноклубника захисника збірної України Іллі Забарного Матвій Сафонов подав заяву до поліції через спробу колишньої дружини двічі стягнути судові витрати на своїх представників за одним і тим самим договором. Про це пропагандистам повідомив адвокат футболіста Андрій Крючков.

Зазначається, що у червні 2025 року Сафонов повністю погасив борг за аліментами у розмірі понад 64 млн. рублів (близько $800 тисяч).

«Ми подали заяву до правоохоронних органів, оскільки вважаємо, що колишня дружина Матвія Сафонова Анастасія зловживає правом і намагається двічі стягнути судові витрати на своїх представників за одним і тим самим договором. Звернення до поліції було подано до Нового року. Наразі очікуємо на виклик, терміни поки невідомі, оскільки процес тривалий», – сказав Крючков.

Наприкінці серпня Нікулинський суд Москви ухвалив, що Сафонов зобов'язаний щомісяця виплачувати колишній дружині кошти у вигляді 25% від своїх доходів на утримання їх дочки.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3