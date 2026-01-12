Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Одноклубник Забарного з Росії поскаржився поліції на колишню дружину

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Одноклубник Забарного з Росії поскаржився поліції на колишню дружину
Сафонов зобов'язаний щомісяця виплачувати ексдружині кошти у вигляді 25% від своїх доходів на утримання їх дочки

Адвокат Сафонова вважає, що колишня дружина воротаря  Анастасія зловживає правом

Російський воротар французького футбольного клубу «Парі Сен-Жермен» та одноклубника захисника збірної України Іллі Забарного Матвій Сафонов подав заяву до поліції через спробу колишньої дружини двічі стягнути судові витрати на своїх представників за одним і тим самим договором. Про це пропагандистам повідомив адвокат футболіста Андрій Крючков.

Зазначається, що у червні 2025 року Сафонов повністю погасив борг за аліментами у розмірі понад 64 млн. рублів (близько $800 тисяч).

«Ми подали заяву до правоохоронних органів, оскільки вважаємо, що колишня дружина Матвія Сафонова Анастасія зловживає правом і намагається двічі стягнути судові витрати на своїх представників за одним і тим самим договором. Звернення до поліції було подано до Нового року. Наразі очікуємо на виклик, терміни поки невідомі, оскільки процес тривалий», – сказав Крючков.

Наприкінці серпня Нікулинський суд Москви ухвалив, що Сафонов зобов'язаний щомісяця виплачувати колишній дружині кошти у вигляді 25% від своїх доходів на утримання їх дочки.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: Ілля Забарний НОВИНИ ФУТБОЛУ дружина ФК Парі Сен-Жермен

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кубарсі показав непристойний жест фанатам «Реала»
Гравець «Барселони» показав фанатам «Реала» непристойний жест після перемоги у Суперкубку Іспанії
Сьогодні, 16:07
Свою кар'єру футболіста Чіверс завершив в лондонському «Барнеті»
Перестало битися серце легенди «Тоттенгема»
7 сiчня, 23:28
Голкіпер третій рік допомагає португальській команді не пропускати м'ячі
Трубін став найнадійнішим воротарем серед усіх престижних ліг Європи у 2025
3 сiчня, 17:12
За останні чотири роки гравець змінив чотири клуби
Ізраїльтянин Соломон, який грав за «Шахтар», виступатиме за італійський клуб
3 сiчня, 16:53
На рахунку Касанова понад 500 ігор за «Ниву» та 127 голів
Пішов з життя легендарний вінницький футболіст Паша Касанов
31 грудня, 2025, 18:22
Гвардіола: Я набрав чотири-п'ять зайвих кілограмів через те, що з'їв та випив
Тренер «Манчестер Сіті» зізнався, що набрав близько 5 кг зайвої ваги за різдвяні свята
26 грудня, 2025, 23:25
Трагедія сталася 20 грудня
У Бурунді футболіст помер після гри через чаклунський ритуал – ЗМІ
25 грудня, 2025, 10:57
На президента «Фенербахче» Садеттіна Сарана можуть очікувати серйозні проблеми
Президент титулованого футбольного клубу провалив тест на наркотики – ЗМІ
24 грудня, 2025, 11:56
Ібрагімович-молодший уже три роки перебуває у структурі «Мілана»
Син зіркового Ібрагімовича отримав шанс виступати за клуб батька
19 грудня, 2025, 14:25

Новини

Колишній українець Колесник представить США на Олімпіаді-2026
Колишній українець Колесник представить США на Олімпіаді-2026
Одноклубник Забарного з Росії поскаржився поліції на колишню дружину
Одноклубник Забарного з Росії поскаржився поліції на колишню дружину
Гравець «Барселони» показав фанатам «Реала» непристойний жест після перемоги у Суперкубку Іспанії
Гравець «Барселони» показав фанатам «Реала» непристойний жест після перемоги у Суперкубку Іспанії
Російські лижні акробати, які підтримують війну, втратили шанси потрапити на Олімпіаду
Російські лижні акробати, які підтримують війну, втратили шанси потрапити на Олімпіаду
У Чечні на турнірі з боротьби сталася масова бійка між глядачами та спортсменами (відео)
У Чечні на турнірі з боротьби сталася масова бійка між глядачами та спортсменами (відео)
Стародубцева успішно розпочала виступи у кваліфікації Australian Open
Стародубцева успішно розпочала виступи у кваліфікації Australian Open

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Сьогодні, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua