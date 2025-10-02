Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Учасники чемпіонату світу з важкої атлетики перевірятимуться на допінг новим методом

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Учасники чемпіонату світу з важкої атлетики перевірятимуться на допінг новим методом
Під час чемпіонату світу з важкої атлетики ITA візьме близько 300 проб сечі та крові
фото: Reuters

Чемпіонат світу з важкої атлетики відбудеться 2-11 жовтня у норвезькому Ферді

Міжнародне агентство допінг-тестування (ITA) на чемпіонаті світу-2025 з важкої атлетики застосовуватиме новий спосіб відбору проб – сухі плями крові (DBS). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ITA.

Чемпіонат світу з важкої атлетики відбудеться 2-11 жовтня у норвезькому Ферді.

«Під час чемпіонату ITA візьме близько 300 проб сечі та крові. Вперше ITA також запровадить тестування методом DBS, що стане одним із наймасштабніших випадків застосування цього інноваційного методу на одному заході під наглядом ITA», – йдеться у повідомленні.

На відміну від класичного відбору проб крові з вени, при цьому методі невеликий об'єм капілярної крові відбирають з пальця або передпліччя, наносять на спеціальну картку, що абсорбується, і висушують.

Також ITA повідомило, що станом на 29 вересня 82% важкоатлетів, зареєстрованих для участі в чемпіонаті світу, пройшли тестування щонайменше один раз у позазмагальний період протягом шести місяців перед турніром. Спортсмени, які представляють федерації, які становлять найбільший допінговий ризик, здали в середньому чотири позазмагальні тести кожен у 2025 році.

Нагадаємо, лише семеро із заявлених на чемпіонат світу 16 росіян отримали від Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) право виступити на чемпіонаті світу.

IWF не допустила до участі в турнірі дев'ятьох штангістів із Росії, включених до основної заявки, а також чотирьох запасних. Без чемпіонату світу залишилися Зулфат Гараєв, Геворг Серобян та Сергій Петров, Артем Окулов, Георгій Купцов, Хас-Магомед Балаєв та Данило Вагайцев, а також запасні Рамазан Джанхотов, Михайло Подкоритов, Євгенія Гусєва та Дана Теблоєва.

Гараєв та Сотієва – бронзові призери чемпіонату світу 2021 року, в активі Окулова золоті медалі чемпіонатів світу 2015 та 2018 років, Романова – бронзовий призер чемпіонату світу – 2015 року та дворазова чемпіонка Європи. 

Також чемпіонат світу пропустить бронзовий призер Оліміпади-2024 білорус Євген Тихонцов.

Теги: важка атлетика допінг спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна продовжує боротьбу на Євро-2025 (U-19) із футзалу
Євро-2025 (U-19) із футзалу: Україна переграла Італію і вийшла до півфіналу
Вчора, 22:16
Україна продовжує підготовку до Євро-2026
Збірна України з футзалу вдруге перемогла Литву
25 вересня, 10:16
Українка перемогла з результатом 75 м
Садурська вдруге за місяць стала чемпіонкою світу з фридайвінгу
24 вересня, 11:45
Українка у фіналі вагової категорії до 72 кг перемогла представницю Туреччини
Белінська здобула золото чемпіонату світу з боротьби
18 вересня, 22:10
Олімпіада-2026 відбудеться без російських керлінгістів
Російські керлінгісти пропустять Олімпіаду-2026
18 вересня, 14:17
Раніше прем'єр-міністр Іспанії закликав усунути Ізраїль від участі в міжнародних турнірах
МОК пояснив, чому відмовився усувати ізраїльських спортсменів від змагань
18 вересня, 12:50
Українці не залишилися без перемог на чемпіонаті світу з дзюдо
Україна здобула 10 нагород на чемпіонаті світу з сумо
15 вересня, 16:38
Сефершаєв не візьме участі у головному старті року
Кримський борець, який підтримує війну, через проблеми з візою пропустить чемпіонат світу
13 вересня, 20:31
Світлана Гомбоєва у 2022 році незаконно відвідала тимчасово окуповану територію АР Крим
Російська лучниця Гомбоєва, яка незаконно відвідувала Крим, пропустить чемпіонат світу
8 вересня, 09:58

Новини

Кваліфікація чемпіонату світу з футболу: Ісландії оголосила склад на матч з Україною
Кваліфікація чемпіонату світу з футболу: Ісландії оголосила склад на матч з Україною
Призеру чемпіонату світу з хокею загрожує в'язниця у справі про наркотики
Призеру чемпіонату світу з хокею загрожує в'язниця у справі про наркотики
Учасники чемпіонату світу з важкої атлетики перевірятимуться на допінг новим методом
Учасники чемпіонату світу з важкої атлетики перевірятимуться на допінг новим методом
Яцковець набрала 18 очок у поєдинку чемпіонату Словаччини з баскетболу
Яцковець набрала 18 очок у поєдинку чемпіонату Словаччини з баскетболу
«Динамо» – «Крістал Пелас»: де дивитися матч Ліги конференцій
«Динамо» – «Крістал Пелас»: де дивитися матч Ліги конференцій
Стала відома вартість квитків на фінал чемпіонату світу з футболу
Стала відома вартість квитків на фінал чемпіонату світу з футболу

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Вчора, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua