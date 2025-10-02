Учасники чемпіонату світу з важкої атлетики перевірятимуться на допінг новим методом

Під час чемпіонату світу з важкої атлетики ITA візьме близько 300 проб сечі та крові

Чемпіонат світу з важкої атлетики відбудеться 2-11 жовтня у норвезькому Ферді

Міжнародне агентство допінг-тестування (ITA) на чемпіонаті світу-2025 з важкої атлетики застосовуватиме новий спосіб відбору проб – сухі плями крові (DBS). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ITA.

Чемпіонат світу з важкої атлетики відбудеться 2-11 жовтня у норвезькому Ферді.

«Під час чемпіонату ITA візьме близько 300 проб сечі та крові. Вперше ITA також запровадить тестування методом DBS, що стане одним із наймасштабніших випадків застосування цього інноваційного методу на одному заході під наглядом ITA», – йдеться у повідомленні.

На відміну від класичного відбору проб крові з вени, при цьому методі невеликий об'єм капілярної крові відбирають з пальця або передпліччя, наносять на спеціальну картку, що абсорбується, і висушують.

Також ITA повідомило, що станом на 29 вересня 82% важкоатлетів, зареєстрованих для участі в чемпіонаті світу, пройшли тестування щонайменше один раз у позазмагальний період протягом шести місяців перед турніром. Спортсмени, які представляють федерації, які становлять найбільший допінговий ризик, здали в середньому чотири позазмагальні тести кожен у 2025 році.

Нагадаємо, лише семеро із заявлених на чемпіонат світу 16 росіян отримали від Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) право виступити на чемпіонаті світу.

IWF не допустила до участі в турнірі дев'ятьох штангістів із Росії, включених до основної заявки, а також чотирьох запасних. Без чемпіонату світу залишилися Зулфат Гараєв, Геворг Серобян та Сергій Петров, Артем Окулов, Георгій Купцов, Хас-Магомед Балаєв та Данило Вагайцев, а також запасні Рамазан Джанхотов, Михайло Подкоритов, Євгенія Гусєва та Дана Теблоєва.

Гараєв та Сотієва – бронзові призери чемпіонату світу 2021 року, в активі Окулова золоті медалі чемпіонатів світу 2015 та 2018 років, Романова – бронзовий призер чемпіонату світу – 2015 року та дворазова чемпіонка Європи.

Також чемпіонат світу пропустить бронзовий призер Оліміпади-2024 білорус Євген Тихонцов.