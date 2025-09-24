Головна Спорт Новини
Збірна України з хокею візьме участь у новому турнірі: який формат змагань

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Збірна України з хокею візьме участь у новому турнірі: який формат змагань
У листопадове вікно матчів Україна потрапила до групи з трьома командами – Румунією та Литвою

Матчі Європейського кубка націй планують проводити у чотири вікна: листопад, грудень, а також лютий та квітень

Міжнародна федерація хокею (IIHF) запускає Європейський кубок націй – новоутворений хокейний турнір, участь у якому братиме й чоловіча збірна України. Про це інформує «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Чемпіонат світу мав стати останнім офіційним турніром для збірної України у 2025 році. Закривати рік українська збірна мала б участю в одному з товариських турнірів: подібну практику мала у попередні сезони, проводячи ігри у листопаді-грудні. Втім, починаючи з листопада 2025 року, чоловіча збірна України з хокею замість цього змагатиметься у ще одному офіційному турнірі – Європейському кубку націй.

Хто змагатиметься у Європейському кубку націй

IIHF першочергово оголосила про намір створити Європейський кубок націй ще у травні 2025 року. Тоді Міжнародна організація повідомляла про участь у новоствореному турнірі 12 збірних.

Перший розіграш турніру налічуватиме 18 збірних, які розподілятимуться на групи залежно від їхнього місця у світовому рейтингу.

Матчі Європейського кубка націй планують проводити у чотири вікна: листопад, грудень, а також лютий та квітень. Таким чином в IIHF планують уникнути конфліктів з керівництвом ліг щодо делегації хокеїстів на матчі, оскільки клуби у ці вікна не матимуть жодних ігор. Натомість сам турнір слугуватиме повноцінною заміною товариських ігор, в яких би брали участь збірні – за якийсь окремий трофей його учасники не боротимуться.

Який є формат матчів Європейського кубка націй

У кожному вікні Європейського кубка націй збірні будуть розподілені на різні за складом групи. При цьому в IIHF враховуватимуть календар національних чемпіонатів, в яких грають ці збірні: наприклад, у грудні 2025 року участь в турнірі візьмуть лише 11 з 18 команд, які підтвердили у ньому участь, а у лютому 2026-го – 10.

У листопадове вікно матчів Україна потрапила до групи з трьома командами – Румунією та Литвою. Проти румунів українці грали на цьогорічному чемпіонаті світу, тоді як литовці стануть суперниками у наступному – завдяки підвищенню у класі з дивізіону ІВ.

Групи Європейського кубка націй (листопад 2025 року)

  • Група 1: Німеччина, Словаччина, Латвія, Австрія
  • Група 2: Франція, Данія, Норвегія, Угорщина
  • Група 3: Польща, Італія, Велика Британія. Словенія
  • Група 4: Румунія, Україна, Литва
  • Група 5: Естонія, Нідерланди, Іспанія

Натомість у грудневе вікно Україна гратиме у групі з чотирма командами: до Румунії та Литви приєднається Іспанія.

Групи Європейського кубка націй (грудень 2025 року)

  • Група 1: Словаччина, Латвія, Норвегія
  • Група 2: Франція, Угорщина, Польща, Італія
  • Група 3: Румунія, Україна, Литва, Іспанія

У групу з чотирма збірними має потрапити Україна і у лютневе вікно. Вона буде найсильнішою для «синьо-жовтих»: у суперниках – Словенія, Велика Британія та Польща. Водночас список учасників у це вікно є неостаточним і може зазнати змін.

Групи Європейського кубка націй (лютий 2026 року)

  • Група 1: Австрія, Норвегія, Угорщина
  • Група 2: Словенія, Велика Британія, Польща, Україна
  • Група 3: Румунія, Іспанія, Литва

Особливим буде квітневе вікно матчів, яке матиме формат товариських зустрічей. В IIHF врахували, що учасники Європейського кубка націй перебувають у різних дивізіонах чемпіонату світу і, відповідно до цього, визначилися з календарем ігор.

Так, наприклад, у період з 20 по 26 квітня Україна зіграє товариський матч проти збірної Італії. Після цього «синьо-жовті» матимуть ще один товариський поєдинок, який стане заключним етапом підготовки до самого чемпіонату світу.

  • 20-26 квітня 2026 року. Італія – Україна, Угорщина – Польща, Литва – Велика Британія
  • 27 квітня – 3 травня 2026 року. Матчі за участі збірних Великої Британії/Італії/Угорщини/Польщі/України/Литви
  • 2 травня 2026 року. Чемпіонат світу з хокею (дивізіон ІА)
  • 4-10 травня 2026 року. Матчі за участі збірних Великої Британії/Італії/Угорщини
  • 10-14 травня 2026 року. Додаткове вікно ігор (за потреби)
  • 15 травня 2026 року. Чемпіонат світу з хокею (елітний дивізіон)

Нагадаємо, хокейний клуб «Сокіл» з Києва має намір виступати в чемпіонаті Румунії в новому сезоні.

