15 асист Малиновського в сезоні не допоміг обіграти головного конкурента (відео)



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Руслан Малиновський з партнерами серйозно ускладнили собі життя перед двома заключними турами ФК «Ґенк»

Після поразки від «Брюґґе» лідерство «Ґенка» вже не виглядає захмарним

Український півоборонець Руслан Малиновський відіграв весь матч і зробив гольовий пас у матчі свого «Ґенка» з основним конкурентом у боротьбі за чемпіонство - «Брюґґе».

Для українця це 15-й асист в сезоні, але він не врятував команду від поразки в одному з ключових поєдинків Ліги Жюпіле. На той момент, коли Руслан подачею з кутового допомагав відзначатися нападникові Зіньо Ґано, його команда поступалася 1:3. У підсумку матч завершився виїзною поразкою лідерів - 2:3.

У «Генка» після восьми турів другого етапу чемпіонату 50 очок і перше місце в таблиці. «Брюґґе» з 47-ми очками в активі приблизився на відстань однієї перемоги.

До завершення чемпіонату залишилося два тури. У наступному 16 травня «Ґенк» гратиме на виїзді з «Андерлехтом», а завершуватиме сезон 19 травня домашньою грою зі льєжським «Стандардом». «Брюґґе» спершу поїде до «Стандарда» на виїзд, а потім прийме вдома «Антверпен».

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