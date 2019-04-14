Українець Малиновський забив переможний гол у центральному матчі чемпіонату Бельгії (відео)



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Руслан Малиновський є одним із лідерів «Ґенка» krcgenk.be

Руслан тріумфально відзначив своє повернення на поле після дискваліфікації

Гол українського центрального хавбека Руслана Малиновського виявився переможним у матчі його «Ґенка» в четвертому турі бельгійської Ліги Жюпіле проти основного конкурента в боротьбі за чемпіонський титул, клубу «Брюґґе».

Перший тайм завершився нічиєю 1:1. Відкрив рахунок гравець «Ґенка» Леонардо Троссард, на 36-й хвилині цей м'ячі відіграв Ганс Ванакен.

«Ґенк» свій пенальті бив на 55-й хвилині. З позначки ворота Етана Горвата вразив Руслан Малиновський.

Остаточно питання про переможця зняв Мбвана Самата, котрий встановив остаточний підсумок на 80-й хвилині - 3:1.

Нагадуємо, що участь Малиновського в цій грі до останнього була під запитанням через отримане ним два тижні тому вилучення. Прокурор Бельгійської футбольної асоціації вимагав для українця максимального, семиматчевого покарання, стверджуючи, що українець вдарив суперника свідомо. На щастя, за Руслана вступився постраждалий Бірґер Ферстрете. Він підтвердив, що суперник вдарив його ненавмисне. Вочевидь це вплинуло на кінцевий вердикт. Малиновський отримав матч дискваліфікації і повернувся на поле саме до гри з «Брюґґе».

«Ґенк» має 41-не очко і очолює таблицю. «Брюґґе» іде другим і відстає на чотири пункти. «Ґент» Романа Безуса, Романа Яремчука та Ігоря Пластуна після вчорашньої домашньої поразки 1:2 від «Антверпена» іде у фінальній шістці останнім, шостим.