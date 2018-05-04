  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    15-річна українська тенісистка Костюк посіла друге місце в голосуванні «Прорив місяця» в квітні

    Перше місце отримала 25-річна Ана Богдан з Румунії
    Жіноча тенісна асоціація підвела підсумки голосування вболівальників, яке проходило з вівторка по п'ятницю на сайті організації.Перше місце отримала 25-річна Ана Богдан з Румунії, яка займає на даний момент 67-й рядок у рейтингу. Минулого місяця румунка два тижні поспіль виходила до півфіналу на турнірах в Монтерреї та Боготі, в яких програла
    • Сьогодні, 18:04
    • Розсилка
    Марта Костюк
    Марта Костюк

    Перше місце отримала 25-річна Ана Богдан з Румунії

    Жіноча тенісна асоціація підвела підсумки голосування вболівальників, яке проходило з вівторка по п'ятницю на сайті організації.

    Перше місце отримала 25-річна Ана Богдан з Румунії, яка займає на даний момент 67-й рядок у рейтингу.

    Минулого місяця румунка два тижні поспіль виходила до півфіналу на турнірах в Монтерреї та Боготі, в яких програла майбутнім чемпіонкам Гарбіньє Мугурусі та Анні-Кароліні Шмідловій.

    Другу позицію за підсумками голосування зайняла 15-річна Марта Костюк, котра в квітні стала чвертьфіналісткою на «Прем'єрі» в Штутгарті.

    Там юна українка виграла три раунди кваліфікації, здобула дебютну перемогу в основній сітці турніру WTA і на рівних боролася з сьомою ракеткою світу Каролін Гарсією.

    На третьому місці опинилася американка Бернарда Пера.

    Варто зазначити, що на офіційному каналі WTA в Youtube відео з переможницями в трьох номінаціях («Краща тенісистка» і «Удар місяця») були завантажені ще вчора ввечері, проте через деякий час були видалені.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Марта Костюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ