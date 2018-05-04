15-річна українська тенісистка Костюк посіла друге місце в голосуванні «Прорив місяця» в квітні
- Сьогодні, 18:04
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Перше місце отримала 25-річна Ана Богдан з Румунії
Жіноча тенісна асоціація підвела підсумки голосування вболівальників, яке проходило з вівторка по п'ятницю на сайті організації.
Перше місце отримала 25-річна Ана Богдан з Румунії, яка займає на даний момент 67-й рядок у рейтингу.
Минулого місяця румунка два тижні поспіль виходила до півфіналу на турнірах в Монтерреї та Боготі, в яких програла майбутнім чемпіонкам Гарбіньє Мугурусі та Анні-Кароліні Шмідловій.
Другу позицію за підсумками голосування зайняла 15-річна Марта Костюк, котра в квітні стала чвертьфіналісткою на «Прем'єрі» в Штутгарті.
Там юна українка виграла три раунди кваліфікації, здобула дебютну перемогу в основній сітці турніру WTA і на рівних боролася з сьомою ракеткою світу Каролін Гарсією.
На третьому місці опинилася американка Бернарда Пера.
Варто зазначити, що на офіційному каналі WTA в Youtube відео з переможницями в трьох номінаціях («Краща тенісистка» і «Удар місяця») були завантажені ще вчора ввечері, проте через деякий час були видалені.
Джерело: btu.org.ua