15-річна українська тенісистка Костюк посіла друге місце в голосуванні «Прорив місяця» в квітні

Перше місце отримала 25-річна Ана Богдан з Румунії

Жіноча тенісна асоціація підвела підсумки голосування вболівальників, яке проходило з вівторка по п'ятницю на сайті організації.Перше місце отримала 25-річна Ана Богдан з Румунії, яка займає на даний момент 67-й рядок у рейтингу. Минулого місяця румунка два тижні поспіль виходила до півфіналу на турнірах в Монтерреї та Боготі, в яких програла



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Марта Костюк

Перше місце отримала 25-річна Ана Богдан з Румунії

Жіноча тенісна асоціація підвела підсумки голосування вболівальників, яке проходило з вівторка по п'ятницю на сайті організації.



Перше місце отримала 25-річна Ана Богдан з Румунії, яка займає на даний момент 67-й рядок у рейтингу.

Минулого місяця румунка два тижні поспіль виходила до півфіналу на турнірах в Монтерреї та Боготі, в яких програла майбутнім чемпіонкам Гарбіньє Мугурусі та Анні-Кароліні Шмідловій.



Другу позицію за підсумками голосування зайняла 15-річна Марта Костюк, котра в квітні стала чвертьфіналісткою на «Прем'єрі» в Штутгарті.

Там юна українка виграла три раунди кваліфікації, здобула дебютну перемогу в основній сітці турніру WTA і на рівних боролася з сьомою ракеткою світу Каролін Гарсією.

На третьому місці опинилася американка Бернарда Пера.

Варто зазначити, що на офіційному каналі WTA в Youtube відео з переможницями в трьох номінаціях («Краща тенісистка» і «Удар місяця») були завантажені ще вчора ввечері, проте через деякий час були видалені.





Джерело: btu.org.ua