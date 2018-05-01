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    15-річна українська тенісистка Костюк потрапила в число претенденток на «Прорив місяця» в квітні

    Українська тенісистка вперше братиме участь у голосуванні від WTA
    Минулого місяця 15-річна киянка Марта Костюк запам'яталася тенісним уболівальникам по всьому світу своїм виступом на турнірі WTA Premier у Штутгарті. Там юна українка виграла три раунди кваліфікації, здобула дебютну перемогу в основній сітці турніру WTA і на рівних боролася з сьомою ракеткою світу Каролін Гарсією. Крім Костюк в число претенденток
    • Вчора, 15:52
    • Розсилка
    Марта Костюк
    Марта Костюк

    Українська тенісистка вперше братиме участь у голосуванні від WTA

    Минулого місяця 15-річна киянка Марта Костюк запам'яталася тенісним уболівальникам по всьому світу своїм виступом на турнірі WTA Premier у Штутгарті.

    Там юна українка виграла три раунди кваліфікації, здобула дебютну перемогу в основній сітці турніру WTA і на рівних боролася з сьомою ракеткою світу Каролін Гарсією.

    Крім Костюк в число претенденток на звання «Прорив місяця» увійшли Бернарда Пера і Ана Богдан. Американка в квітні дійшла до чвертьфіналу на «Прем'єрі» в Чарльстоні - найкращий її результат в WTA-турі на даний момент, а румунка стала півфіналісткою турнірів в Монтерреї та Боготі, де поступилася тільки майбутнім чемпіонкам.

    Віддати свій голос за Марту Костюк в голосуванні «Прорив місяця» можна тут.

    Голосування триватиме до 23:59 четверга за місцевим часом (6:59 ранку п'ятниці за Києвом). Ім'я переможниці буде оголошено в п'ятницю.

    Також стало відомо про те, що наша тенісистка отримала wild card в основну сітку турніру WTA Premier Mandatory в Мадриді, який стартує наступного тижня.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Марта Костюк
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