15-річна українська тенісистка Костюк потрапила в число претенденток на «Прорив місяця» в квітні
- Вчора, 15:52
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Українська тенісистка вперше братиме участь у голосуванні від WTA
Минулого місяця 15-річна киянка Марта Костюк запам'яталася тенісним уболівальникам по всьому світу своїм виступом на турнірі WTA Premier у Штутгарті.
Там юна українка виграла три раунди кваліфікації, здобула дебютну перемогу в основній сітці турніру WTA і на рівних боролася з сьомою ракеткою світу Каролін Гарсією.
Крім Костюк в число претенденток на звання «Прорив місяця» увійшли Бернарда Пера і Ана Богдан. Американка в квітні дійшла до чвертьфіналу на «Прем'єрі» в Чарльстоні - найкращий її результат в WTA-турі на даний момент, а румунка стала півфіналісткою турнірів в Монтерреї та Боготі, де поступилася тільки майбутнім чемпіонкам.
Віддати свій голос за Марту Костюк в голосуванні «Прорив місяця» можна тут.
Голосування триватиме до 23:59 четверга за місцевим часом (6:59 ранку п'ятниці за Києвом). Ім'я переможниці буде оголошено в п'ятницю.
Також стало відомо про те, що наша тенісистка отримала wild card в основну сітку турніру WTA Premier Mandatory в Мадриді, який стартує наступного тижня.
Джерело: btu.org.ua