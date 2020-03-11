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    16-річна донька зірки російського футболу продає наркотики, щоб мати кишенькові гроші

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    Ксенія Малафєєва - продавчиня екстазі - 16-річна донька зірки російського футболу продає наркотики, щоб мати кишенькові гроші
    Ксенія Малафєєва - продавчиня екстазі

    Теперь зрозуміло, чому колись ідеальний Тимощук перетворився на те, чим є зараз - місце прокляте

    16-річна дочка легенди «Зеніта» В'ячеслава Малафєєва Ксенія на минулому тижні була затримана місцевими копами з наркотиками. Виявилося, що це той рідкий випадок, коли російські поліцейські не підкинули комусь заборонені препарати, а реально викрили злочинця.

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    Злочинцем виявилась донька Малафєєва - вона продавала екстазі й не дуже цей факт приховувала. Крім продажу наркотиків дівчина ще вважає себе співачкою. Один з її хітів має промовисту назву - «Пакетик наркоты».

    За словами дівчини, вона зважилася на вчинення злочину через брак грошей на кишенькові витрати (недавно вона пішла з дому і збиралася жити самостійним життям). Ксенія Малафєєва уточнила, що збиралася витратити зароблені гроші на їжу та оплату таксі.

    Також дочка одноклубника Анатолія Тимощука, щоб розчулити копів, заявила - ніби продаж наркотиків, після якої її затримали, була першою в її практиці.

    16-річна Малафєєва заради зайвих грошей продавала свої речі в інтернеті. Зокрема, за сумку Louis Vuitton, куплену їй зірковим батьком, вона просила 29 990 рублів (біля 10,5 тисяч гривень).

    Нагадаємо, що мати дівчини - Марина Малафєєва - загинула в 2011 році в п’яній ДТП на швидкості 200 км на годину.

    Росія наркотики ФК Зеніт В'ячеслав Малафєєв
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