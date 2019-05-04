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    19-річна українська тенісистка втретє в кар'єрі вийшла у фінал 60-тисячника

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    Катерина Завацька вдруге поспіль гратиме у фіналі Вісбадена - 19-річна українська тенісистка втретє в кар'єрі вийшла у фінал 60-тисячника
    Катерина Завацька вдруге поспіль гратиме у фіналі Вісбадена
    Великий теніс України

    Катерина Завацька протистоятиме Барборі Крейчиковій

    176-та ракетка світу Катерина Завацька з України вийшла у фінал турніру із серії ITF в німецькому Вісбадені (покриття - ґрунт, призовий фонд - $60 000).

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    В 1/2 фіналу волинянка здолала представницю Чилі Даніелу Сеґель (WTA №378) - 6:2, 7:5.

    Українська тенісистка святкувала другу перемогу над чилійкою: у 2017 році вона вже грала з Сеґель у кваліфікації 100-тисячника в Пуатьєі перемогла в трьох сетах.

    У другому сеті Завацька програвала з рахунком 2:4, після чого виграла п'ять із наступних шести геймів. По ходу зустрічі Катерина зробила шість брейків, програвши три своїх подачі.

    У фінальному матчі суперницею 19-річної уродженки Луцька стане четверта сіяна чешка Барбора Крейчикова (WTA №141), яка перемогла лідера посіву Анну Блінкову з РФ.

    Це буде третій фінал для Завацької на 60-тисячниках: у 2017 році вона поступилася землячці Даяні Ястремській в Дунакеші (Угорщина), а торік програла в Будапешті.

    Нагадаємо, що в 2018-му Завацька стала фіналісткою турніру у Вісбадені, коли він мав призовий фонд $25 000.

     Читайте також: Українська тенісистка вийшла до півфіналу турніру в німецькому Вісбадені

     

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