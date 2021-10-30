Юна зірка тенісу показала свій образ на святкування Геловіна (фото)

Корі Гауфф є однією з найталановитіших тенісисток

Корі Гауф вбралася в костюм Червоної Відьми

Американська тенісистка Корі Гауфф показала свій образ для святкування Геловіна. 17-річна спортсменка вбралася в костюм популярного персонажа всесвіту Marvel Comics – Червоної Відьми. Гауфф одягла класичний костюм – вбрання з червоною накидкою.

Корі Гауфф займає 24-й рядок у рейтингу WTA, її найкраща позиція – 19-е місце. Корі є переможницею двох турнірів на рівні WTA в одиночному розряді – у Пармі-2021 (Італія) та Лінці-2019 (Австрія).