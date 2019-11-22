38-річний Федерер стверджує, що він може виграти Australian Open-2020



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«У 2017 і 2018 роках я неймовірно зіграв в Австралії і завоював титули. Це було не так давно, тому я вірю, що можу зробити це знову»

20-разовий переможець турнірів «Великого шолома» Роджер Федерер поділився очікуваннями від наступного сезону.

«Звичайно, моя перша мета - Australian Open, в цьому немає сумнівів. Я буду наполегливо тренуватися в міжсезоння, як і інші. Я знаю, що можу виграти Australian Open. Це важливо.

У 2017 і 2018 роках я неймовірно зіграв там і завоював титули. Це було не так давно, тому я вірю, що можу зробити це знову. Це перший турнір року, і він буде моїм пріоритетом. Вімблдон також завжди є пріоритетним для мене.

Крім того для мене важлива Олімпіада.

Я зіграю в Токіо, це буде захоплююче. Звичайно, важливими будуть US Open і Підсумковий чемпіонат, якщо я на нього попаду. На даному етапі кар'єри для мене важливі всі турніри», - цитує Федерера Tennis World USA.

Нагадаємо, Роджер Федерер прийняв рішення відмовитися від участі в дебютному розіграші турніру ATP Cup.

Перший розіграш ATP Cup пройде в трьох австралійських містах - Сіднеї, Брісбені і Перті - з 3 по 12 січня 2020 року.