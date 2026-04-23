40-річний Аллен здійснив неймовірний камбек на Чемпіонаті світу завдяки шкідливим звичкам

glavcom.ua
фото: WST

Північноірландський снукерист був настільки розчарованим у собі, що пішов на крайнощі

На Чемпіонаті світу зі снукеру 40-річний Марк Аллен продемонстрував один із найдивовижніших камбеків, обравши нетрадиційний метод психологічного розвантаження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC. 

Пауза, яка вирішила все

Північноірландець, який посідає 14-ту сходинку світового рейтингу, опинився на межі вильоту вже у першому раунді. Після першої сесії матчу проти китайського кваліфаєра Чжанга Анди Аллен програвав із рахунком 4:6, не зумівши зробити жодної серії понад 50 очок. Ця невдача була особливо болючою, оскільки гравець провів виснажливу підготовку до турніру: найняв фітнес-тренера, скинув вагу та дотримувався суворої дієти.

Відчай від власної гри змусив Аллена тимчасово відмовитися від здорового способу життя. Як зізнався сам спортсмен, після провальної суботньої сесії він почувався настільки пригніченим, що ледь не плакав і не хотів ні з ким розмовляти. Щоб перезавантажитись, Марк вирішив радикально змінити обстановку: він випив трохи алкоголю, замовив бургер, подивився футбол і навіть зробив кілька ставок із друзями. За словами снукериста, такий відхід від режиму та «погана їжа» дозволили йому нарешті міцно виспатися і повернутися до столу наступного дня з абсолютно іншим налаштуванням.

Результат «терапії» виявився феноменальним. Повернувшись до легендарного залу «Крусібл» у неділю, Аллен видав вражаючу серію з шести переможних фреймів поспіль. Під час цього ривка він оформив три сенчурі-брейки (140, 109 та 129 очок). Чжанг Анда, який до цього впевнено контролював хід зустрічі, не зміг протистояти такому натиску і врешті поступився з підсумковим рахунком 10:6. Аллен підкреслив, що його головною метою залишається титул чемпіона світу, і відсутність цієї нагороди в його послужному списку стала б величезним розчаруванням для всієї кар’єри.

Інші матчі Чемпіонату світу

Паралельно з успіхом Аллена, на турнірі було зафіксовано ще кілька важливих результатів. Баррі Хокінс впевнено здолав Меттью Стівенса (10:4), а досвідчений Марк Вільямс із таким же рахунком переміг дебютанта Антоні Ковальські. Сяо Годун став п’ятим сіяним гравцем, що пробився до другого раунду, перегравши свого співвітчизника Чжоу Юелуна (10:6). Тим часом Дін Джуньху захопив повне лідерство у матчі проти Девіда Гілберта, відірвавшись на 7:2, і готується до ймовірної зустрічі у наступному колі з чинним чемпіоном Чжао Сіньтуном.

