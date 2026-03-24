Лідера збірної Ірану не викликали до лав національної збірної через фото з еміром Дубая

Сердар Азмун поставив під сумнів своє найбличже майбутнє у збірній

31-річний нападник іранської збірної Сердар Азмун не потрапив до розширеного списку з 35 гравців на товариські матчі проти Нігерії та Коста-Рики. Про це повідомляє «Главком» з посилання на The Guardian.

Фото, яке розгнівало Іран

Сердар Азмун є другим бомбардиром в історії національної збірної Ірану – на його рахунку 57 голів у 91 матчі, що підкреслює його виняткову роль у команді. Протягом останніх років він стабільно залишався ключовою фігурою атаки «Перських леопардів», а також неодноразово рятував збірну у вирішальних матчах.

Водночас, за інформацією іранських ЗМІ, футболіст несподівано був виключений зі складу національної команди. Офіційно причини не озвучуються, однак основною версією називають його нібито нелояльну позицію щодо чинної влади, що в умовах політичної напруженості в країні могло стати вирішальним фактором для такого жорсткого кадрового рішення.

Підозрюється, що це сталося через публікацію спільного фото з правителем Дубая Мохаммедом бін Рашидом Аль Мактумом в Instagram. Сам по собі такий жест міг би залишитися поза політикою, однак контекст зробив його вкрай чутливим. Фото з’явилося на тлі різкого загострення ситуації на Близькому Сході: Іран здійснив ракетні удари по території Об'єднаних Арабських Еміратів у відповідь на авіатаки США та Ізраїлю. У таких умовах будь-які дії публічних осіб, зокрема спортсменів, розглядаються крізь призму політичної лояльності, що й могло призвести до настільки різкої реакції з боку футбольного керівництва.

Заміна Азмуну

Федерація футболу Ірану наразі утримується від офіційних коментарів, проте головний тренер Амір Галленої вже почав шукати заміну своєму головному форварду. До збірної вперше викликали німецького нападника іранського походження Денніса Еккерта, який виступає за бельгійський «Стандард». Водночас участь самої збірної Ірану в чемпіонаті світу 2026 року залишається під великим питанням через прямий військовий конфлікт із США – країною-господаркою турніру. Це ставить під загрозу не лише кар'єру окремих гравців, а й саме право національної команди виступати на світовій арені цього літа.

Нагадаємо, що Іран зробив ще одну заяву щодо своєї участі у Чемпіонаті світу з футболу у США. Іран заявив, що бойкотуватиме США, а не Чемпіонат світу.