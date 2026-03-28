Марсак з особистим рекордом увійшов до п'ятнадцятки Чемпіонату світу з фігурного катання

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Марсак з особистим рекордом увійшов до п'ятнадцятки Чемпіонату світу з фігурного катання
Під час сезону 2025/2026 Кирило Марсак кваліфікувався до довільних програм на Олімпіаді, Чемпіонаті світу та Чемпіонаті Європи
фото: Reuters

Кирило Марсак завершив наразі найкращий для себе сезон потужним виступом на світовій першості

Український фігурист Кирило Марсак продемонстрував блискучий результат на Чемпіонаті світу 2026 року, що проходить у Празі, посівши підсумкове 13-те місце. Про це повідомляє «Главком»

Деталі довільної програми

У своєму виступі на празькому льоду Марсак виконав складний четверний лутц з високою надбавкою GOE у +3,12 бала, а також продемонстрував сильне виконання секвенції потрійний аксель-подвійний аксель-подвійний аксель та сольному потрійному акселі. Проте фігуристу не вдалося повністю реалізувати запланований технічний контент: замість заявленого складного четверного сальхова він виконав лише подвійний, що коштувало йому значної кількості балів та завадило втриматися в десятці найсильніших. Попри цю технічну помарку та невелику помилку на потрійному фліпі, Марсак зміг набрати 151,31 бала за довільну програму, зупинившись лише за крок від свого рекорду в другому сегменті змагань на Чемпіонаті Європи.

За сумою двох програм 21-річний фігурист набрав 234,67 бала та посів підсумкове тринадцяте місце, що стало найкращим показником для українського чоловічого одиночного катання на світових першостях за останні 26 років, повторюючи досягнення Дмитра Дмитренка 2000 року. Для Кирила Марсака цей виступ став справжнім проривом, адже ще минулого року він посідав лише 33-тє місце на світовій першості, не кваліфікувавшись навіть до довільної програми.

Підсумкові результати у змаганнях чоловіків

Переможцем Чемпіонату світу став американець Ілля Малінін, який зумів взяти реванш за невдалу Олімпіаду-2026, з результатом 329,40 бала. Він випередив японців Юму Кагіяму та Шуня Сато. Зокрема, американець приземлив четверний аксель другим стрибком, повернувши собі стабільність у виконанні найскладнішого на цей момент елемента. 

Чемпіонат світу з фігурного катання 2026. Чоловіки

1. Ілля Малінін (США), 329,40 бала

2. Юма Кагіяма (Японія), 306,67 бала

3. Шунь Сато (Японія), 288,54 бала

13. Кирило Марсак (Україна), 234,67 бала

Нагадаємо, що Софія Голіченко і Артем Даренський стали вісімнадцятими на Чемпіонаті світу з фігурного катання. За сумою двох прокатів українці набрали 168,28 бала і стали вісімнадцятими, що лише на одну сходинку нижче за їхні результати на двох попередніх світових першостях, де вони ставали сімнадцятими.

Марсак з особистим рекордом увійшов до п'ятнадцятки Чемпіонату світу з фігурного катання
Марсак з особистим рекордом увійшов до п'ятнадцятки Чемпіонату світу з фігурного катання
