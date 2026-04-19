Один з лідерів збірної Німеччини ризикує пропустити Чемпіонат світу

Ілля Мандебура
Гнабрі забив 10 м'ячів цього сезону та перебував у гарній формі до травми
фото: Reuters

Втрата Сержа Гнабрі може стати ударом по збірній Німеччини

Один із ключових атакувальних гравців мюнхенської «Баварія» та національної збірної Німеччини Серж Гнабрі отримав важку травму, яка ставить під загрозу його подальші виступи на ключових турнірах 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild. 

Складність травми

Після поглибленого медичного обстеження у 30-річного вінгера Сержа Гнабрі діагностували розрив привідного м'яза правого стегна – ушкодження, яке зазвичай потребує тривалого відновлення і практично виключає його участь у найближчих матчах. Травма Гнабрі сталася в момент, коли мюнхенці ведуть боротьбу одразу за три трофеї. 

Зокрема, уже цієї неділі команда Томаса Тухеля може достроково оформити чемпіонський титул у матчі проти «Штутгарту», однак навіть у разі успіху кадрові втрати можуть суттєво вплинути на подальші перспективи клубу. Без одного зі своїх ключових вінгерів «Баварія» змушена буде підходити до вирішальних кубкових протистоянь у значно обмеженому складі. Йдеться, зокрема, про півфінал Кубка Німеччини проти «Баєра», який відбудеться вже у вівторок, а також надзвичайно принципове протистояння у півфіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ, заплановане на 28 квітня. 

Враховуючи, що у поточному сезоні Гнабрі демонстрував одну з найкращих форм у кар’єрі, маючи 10 голів і 11 результативних передач у 37 матчах, його відсутність суттєво послаблює атакувальний потенціал «Баварії». 

Термін відновлення

Найбільшим ударом для самого футболіста є термін відновлення, який, за попередніми оцінками, складе від двох до трьох місяців. Оскільки мундіаль стартує вже у червні, а головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн має оголосити остаточну заявку 12 травня, шанси Гнабрі потрапити до списку виглядають мінімальними. Гнабрі був стабільною частиною основної обойми Нагельсманна в березневих товариських матчах, що підкреслювало його важливість для тактичних побудов збірної. Тепер тренерському штабу доведеться терміново шукати альтернативу на правому фланзі атаки. 

Нагадаємо, що багатостраждальний нападник гранда чемпіонату Італії зазнав нової травми

Читайте також

Ліонель Скалоні матиме нагоду повернутися в Іспанію
Чемпіон світу поповнив список кандидатів у тренери «Реала» – ЗМІ
16 квiтня, 18:41
Юго Екітіке вибув на тривалий період
«Ліверпуль» підтвердив важку травму коштовного нападника
16 квiтня, 17:24
Хвіча Кварацлехія підпсував враження від свого періоду в Неаполі
Президент чемпіона Італії пригадав скандальний продаж зірки команди
15 квiтня, 13:00
Дезіре Дуе та Хвіча Кварацхелія забили по м'ячу в Парижі
«Ліверпуль» – ПСЖ. Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Реклама
14 квiтня, 12:20
«Поліські вовки» забили чотири м'ячі без відповіді
«Полісся» відкрило тур Прем'єр-ліги розгромом «Полтави»
10 квiтня, 15:17
Матвій Пономаренко видалив допис після розголосу
Супербомбардир чемпіонату України виклав фото за кермом зі швидкістю 245 км/год
7 квiтня, 18:22
Аарон Ремзі повісив бутси на цвях
Екслідер «Арсенала» остаточно завершив кар'єру
7 квiтня, 17:46
Юрій Вернидуб перебрався в Азербайджан минулої зими
Вернидуб поміркував про майбутнє в чемпіонаті Азербайджану
31 березня, 17:57
Джермейн Дефо пішов у самостійне тренерське плавання
Ексфорвард збірної Англії розпочав самостійну кар'єру тренера
30 березня, 14:59

Скандальний форвард повернеться в склад чемпіона Італії після конфлікту – ЗМІ
Ветеран «Ліверпуля» домовився про контракт із новим клубом – інсайдер
Син Роналду відзначився хеттриком за команду, де грає батько
«Кривбас» із двома автоголами розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 15:25
На Чемпіонаті Європи з дзюдо освистали російський гімн
Сьогодні, 14:56
Радониця: традиції, як правильно поминати та заборони в батьківський вівторок
Сьогодні, 07:00
В Україні невеликі дощі: погода на 19 квітня 2026
Сьогодні, 06:26
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 18 квітня 2026
Вчора, 05:59
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 17 квітня 2026
17 квiтня, 05:59

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
