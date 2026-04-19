Один з лідерів збірної Німеччини ризикує пропустити Чемпіонат світу

Втрата Сержа Гнабрі може стати ударом по збірній Німеччини

Один із ключових атакувальних гравців мюнхенської «Баварія» та національної збірної Німеччини Серж Гнабрі отримав важку травму, яка ставить під загрозу його подальші виступи на ключових турнірах 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Складність травми

Після поглибленого медичного обстеження у 30-річного вінгера Сержа Гнабрі діагностували розрив привідного м'яза правого стегна – ушкодження, яке зазвичай потребує тривалого відновлення і практично виключає його участь у найближчих матчах. Травма Гнабрі сталася в момент, коли мюнхенці ведуть боротьбу одразу за три трофеї.

Зокрема, уже цієї неділі команда Томаса Тухеля може достроково оформити чемпіонський титул у матчі проти «Штутгарту», однак навіть у разі успіху кадрові втрати можуть суттєво вплинути на подальші перспективи клубу. Без одного зі своїх ключових вінгерів «Баварія» змушена буде підходити до вирішальних кубкових протистоянь у значно обмеженому складі. Йдеться, зокрема, про півфінал Кубка Німеччини проти «Баєра», який відбудеться вже у вівторок, а також надзвичайно принципове протистояння у півфіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ, заплановане на 28 квітня.

Враховуючи, що у поточному сезоні Гнабрі демонстрував одну з найкращих форм у кар’єрі, маючи 10 голів і 11 результативних передач у 37 матчах, його відсутність суттєво послаблює атакувальний потенціал «Баварії».

Термін відновлення

Найбільшим ударом для самого футболіста є термін відновлення, який, за попередніми оцінками, складе від двох до трьох місяців. Оскільки мундіаль стартує вже у червні, а головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн має оголосити остаточну заявку 12 травня, шанси Гнабрі потрапити до списку виглядають мінімальними. Гнабрі був стабільною частиною основної обойми Нагельсманна в березневих товариських матчах, що підкреслювало його важливість для тактичних побудов збірної. Тепер тренерському штабу доведеться терміново шукати альтернативу на правому фланзі атаки.

