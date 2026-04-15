Британський снукерист відмовився від госпіталізації і завдяки цьому потрапив на Чемпіонат світу

Стен Муді у драматичному матчі потрапив до основного раунду світової першості
Стен Муді встановив непересічне досягнення для британського снукеру

Cправжньою спортивною драмою для 19-річного британського таланту Стена Муді стала кваліфікація до Чемпіонату світу зі снукеру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC. 

З лікарні – за снукерний стіл

Шлях Муді до омріяного дебюту в шеффілдському театрі «Крусібл» виявився тернистим не лише через високу конкуренцію, а й через серйозні проблеми зі здоров'ям, які ледь не поставили хрест на його участі в турнірі. Лише за добу до свого вирішального матчу проти китайського гравця Цзян Цзюня, Стен Муді перебував у лікарні з гострим тонзилітом (вірусне запалення мигдалин). Стан спортсмена був настільки важким, що він не міг розмовляти, приймати їжу чи навіть пити воду. Медичний персонал наполягав на госпіталізації, проте Муді прийняв ризиковане рішення виписатися під власну відповідальність, заявивши, що пропуск матчу для нього є неприпустимим. Отримавши курс інтенсивної терапії аниибіотиків, 19-річний снукерист вийшов до столу і в найнапруженішому поєдинку вирвав перемогу з рахунком 10:9.

Досягнення Муді

Особливого захоплення заслуговує холоднокровність Муді у вирішальному фреймі, де під шаленим тиском він оформив сенчурі-брейк у 104 очки. Ця перемога зробила його першим британським тінейджером, який дебютує в «Крусіблі» з 2007 року – з того часу, як у 17-річному віці на цю легендарну арену вперше вийшов нинішній лідер світового рейтингу Джадд Трамп. Стен, який зараз посідає 44-те місце у рейтингу, підтвердив статус одного з найперспективніших гравців країни, продемонструвавши витримку, нетипову для його віку. 

Нагадаємо, що чинним чемпіоном світу зі снукеру є гравець, який брав участь у договірних матчах. Чжао Сіньтун став першим китайцем, який виграв Чемпіонат світу, і першим любителем, який завоював цей титул. Китайцю для участі в основні стадії чемпіонату світу довелося долати усі чотири кваліфікаційні раунди. 

Читайте також

Ярослав Лавренюк – дворазовий переможець юніорського Чемпіонату світу 2026
Чемпіон світу зі скелетону серед юніорів: Хочу вигравати, щоб росіяни слухали гімн України
17 березня, 10:00
Організатори заявляють, що співпраця з YouTube дозволить залучати фанатів так, як цього не було раніше
ФІФА співпрацюватиме з YouTube щодо показу матчів Чемпіонату світу 2026
18 березня, 09:45
Іран заявив, що бойкотуватиме США, а не Чемпіонат світу
Іран зробив ще одну заяву щодо своєї участі у Чемпіонаті світу з футболу у США
19 березня, 13:35
Миколас Алекна є однією з головних зірок литовського спорту
Рекордсмен світу з метання диска ризикує пропустити сезон через важку травму
26 березня, 15:29
Марія Пінчук і Микита Погорєлов дебютували на світових першостях
Пінчук і Погорєлов не пробилися до довільної програми Чемпіонату світу з фігурного катання
27 березня, 22:05
Збірна Ірану усі три матчі групового етапу Чемпіонату світу має провести у США
Президент ФІФА прокоментував участь Ірану в Чемпіонаті світу з футболу у США
31 березня, 11:36
Збірна Іраку з рахунком 2:1 обіграла команду Болівії, ставши учасником Чемпіонату світу
Влада Іраку оголосила вихідні на честь потрапляння збірної на Чемпіонат світу з футболу
1 квiтня, 12:51
Світова легка атлетика працює над збільшенням уваги до культового виду програми
Світова легка атлетика з 2030 року впровадить окремий турнір для легендарної дистанції
7 квiтня, 18:28
Відомий спортивний комплекс слугував не лише ареною, а й музеєм
У Бразилії спалахнула пожежа на арені Юніорсько-кадетського чемпіонату світу з фехтування
8 квiтня, 16:54

Новини

У Росії продовжують відбуватися антипутінські акції, ініційовані українськими ультрас
У Росії продовжують відбуватися антипутінські акції, ініційовані українськими ультрас
Тренерка коханки Путіна стала почесним членом Міжнародної федерації гімнастики
Тренерка коханки Путіна стала почесним членом Міжнародної федерації гімнастики
«Барселона» оновила віковий рекорд клубу в плейоф Ліги чемпіонів
«Барселона» оновила віковий рекорд клубу в плейоф Ліги чемпіонів
АЗ – «Шахтар»: де дивитися вирішальну гру чвертьфіналу Ліги конференцій
АЗ – «Шахтар»: де дивитися вирішальну гру чвертьфіналу Ліги конференцій
Британський снукерист відмовився від госпіталізації і завдяки цьому потрапив на Чемпіонат світу
Британський снукерист відмовився від госпіталізації і завдяки цьому потрапив на Чемпіонат світу
Розгнівані фанати зі зброєю увірвалися на базу французького клубу
Розгнівані фанати зі зброєю увірвалися на базу французького клубу

Новини

Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Вчора, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
13 квiтня, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
13 квiтня, 19:51

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
