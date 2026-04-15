Британський снукерист відмовився від госпіталізації і завдяки цьому потрапив на Чемпіонат світу

Стен Муді встановив непересічне досягнення для британського снукеру

Cправжньою спортивною драмою для 19-річного британського таланту Стена Муді стала кваліфікація до Чемпіонату світу зі снукеру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

З лікарні – за снукерний стіл

Шлях Муді до омріяного дебюту в шеффілдському театрі «Крусібл» виявився тернистим не лише через високу конкуренцію, а й через серйозні проблеми зі здоров'ям, які ледь не поставили хрест на його участі в турнірі. Лише за добу до свого вирішального матчу проти китайського гравця Цзян Цзюня, Стен Муді перебував у лікарні з гострим тонзилітом (вірусне запалення мигдалин). Стан спортсмена був настільки важким, що він не міг розмовляти, приймати їжу чи навіть пити воду. Медичний персонал наполягав на госпіталізації, проте Муді прийняв ризиковане рішення виписатися під власну відповідальність, заявивши, що пропуск матчу для нього є неприпустимим. Отримавши курс інтенсивної терапії аниибіотиків, 19-річний снукерист вийшов до столу і в найнапруженішому поєдинку вирвав перемогу з рахунком 10:9.

Досягнення Муді

Особливого захоплення заслуговує холоднокровність Муді у вирішальному фреймі, де під шаленим тиском він оформив сенчурі-брейк у 104 очки. Ця перемога зробила його першим британським тінейджером, який дебютує в «Крусіблі» з 2007 року – з того часу, як у 17-річному віці на цю легендарну арену вперше вийшов нинішній лідер світового рейтингу Джадд Трамп. Стен, який зараз посідає 44-те місце у рейтингу, підтвердив статус одного з найперспективніших гравців країни, продемонструвавши витримку, нетипову для його віку.

Нагадаємо, що чинним чемпіоном світу зі снукеру є гравець, який брав участь у договірних матчах. Чжао Сіньтун став першим китайцем, який виграв Чемпіонат світу, і першим любителем, який завоював цей титул. Китайцю для участі в основні стадії чемпіонату світу довелося долати усі чотири кваліфікаційні раунди.