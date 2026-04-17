Трамп особисто запросив Іран взяти участь у Чемпіонаті світу з футболу в США

Керівник робочої групи американської адміністрації з підготовки до Чемпіонату світу з футболу Ендрю Джуліані заявив, що влада США очікує, що збірна Ірану з футболу візьме участь у Мундіалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Джуліані заявив, що влада США розраховує на участь іранської команди і планує відповідну логістику.

За його словами, запрошення Ірану надіслав особисто президент США Дональд Трамп.

«Я не говоритиму від імені іранської команди, але скажу, що президент (США), коли я з ним розмовляв, запросив іранську команду сюди. Президент ФІФА, здається, вчора зробив заяву про те, що вони приїдуть. Тож ми очікуємо їх тут», – сказав Джуліані.

Він зазначив, що відповідно до початкового розкладу збірна Ірану мала приїхати до США близько 10 червня 2026 року і провести тренувальний збір, після чого зіграти матчі в Лос-Анджелесі та Сіетлі. Також розглядалося проведення товариської зустрічі перед початком турніру.

Збірна Ірану усі три матчі групового етапу має провести у США. Її суперниками по групі в результаті жеребкування стали команди Бельгії, Єгипту та Нової Зеландії.

Чемпіонат світу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Мексиці та Канаді.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)