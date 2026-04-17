Трамп особисто запросив Іран взяти участь у Чемпіонаті світу з футболу в США

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Трамп запросив іранських футболістів до США
фото: Reuters

Чемпіонат світу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Мексиці та Канаді

Керівник робочої групи американської адміністрації з підготовки до Чемпіонату світу з футболу Ендрю Джуліані заявив, що влада США очікує, що збірна Ірану з футболу візьме участь у Мундіалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Джуліані заявив, що влада США розраховує на участь іранської команди і планує відповідну логістику.

За його словами, запрошення Ірану надіслав особисто президент США Дональд Трамп.

«Я не говоритиму від імені іранської команди, але скажу, що президент (США), коли я з ним розмовляв, запросив іранську команду сюди. Президент ФІФА, здається, вчора зробив заяву про те, що вони приїдуть. Тож ми очікуємо їх тут», – сказав Джуліані.

Він зазначив, що відповідно до початкового розкладу збірна Ірану мала приїхати до США близько 10 червня 2026 року і провести тренувальний збір, після чого зіграти матчі в Лос-Анджелесі та Сіетлі. Також розглядалося проведення товариської зустрічі перед початком турніру.

Збірна Ірану усі три матчі групового етапу має провести у США. Її суперниками по групі в результаті жеребкування стали команди Бельгії, Єгипту та Нової Зеландії.

Чемпіонат світу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року у США, Мексиці та Канаді. 

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
