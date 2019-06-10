41-річного ексчемпіона світу Джуду госпіталізували з крововиливом в мозок після нокауту



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Промоутери Джуди повідомили, що колишній чемпіон знаходиться в свідомості та реагує на те, що відбувається

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Заб Джуда був госпіталізований після чергового бою.

8 червня він програв американцеві Клетус Селдіну в поєдинку, що проходив у Вероні (штат Нью-Йорк, США). Рефері зупинив бій в 11-му раунді, присудивши Селдіну перемогу технічним нокаутом.

Суперники билися за пояс чемпіона Північної Америки NABA, повідомляє BBC.

Після бою Джуду відвезли в лікарню, у нього діагностували крововилив у мозок. 41-річний боксер отримав в цьому поєдинку більше 300 ударів. Проте, Джуда був незадоволений, коли суддя зупинив бій.

Промоутери Джуди повідомили, що колишній чемпіон знаходиться в свідомості, реагує на те, що відбувається, йому стає краще.

Відзначимо, що Джуда провів лише три поєдинки за останні шість років.

Джерело: Чемпионат.com